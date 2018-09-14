尊享时光 至臻盛典-恒隆广场·上海举办“HOME TO LUXURY”主题活动

倘若时光是一幢建筑，或斑斓曼妙，或璀璨神秘，必将构造不朽的经典。上海的恒隆广场去年完成大型资产优化计划，为顾客带来耳目一新的购物体验，并举办了“HOME TO LUXURY”盛装派对，巩固领先定位。为了延续恒隆广场的瞩目成就，今年 9月 7日，“HOME TO LUXURY”主题活动再度惊艳亮相，以奢华境界构建狂想时光，打造一场无与伦比的至臻盛典。恒隆地产亦趁盛典举行之际，宣布全国性顾客关系管理计划“恒隆会”（HOUSE 66）隆重登场，将购物体验再度推向新的境界。恒隆更邀得众多时尚名流齐聚为活动加冕，更有知名演员吴彦祖和张雨绮亲临现场，共同度过璀璨之夜。

恒隆广场贯彻“HOM E TO LUXURY”的定位，致力于引领高端生活方式，为顾客提供周到的服务体验。盛典同时见证会员专属贵宾室“The Lounge”向绿宝会员正式开放，恒隆地产全国性顾客关系管理计划“恒隆会”也隆重推出。恒隆地产行政总裁卢韦柏表示：“作为以顾客服务和市场营销为重点的商业地产公司，恒隆地产重视与客户的直接联系，秉承‘以客为本’的理念。此次恒隆地产推出‘恒隆会’，可通过掌握大数据，制定更高效的租赁策略，为顾客带来尊贵的专属体验，最终与顾客及商户一起达致三赢。”“恒隆会”继率先于上海的恒隆广场启动，也将陆续于恒隆旗下内地所有的项目推出，届时各个项目之间将可发挥更大的协同效应，把恒隆在内地的商业综合发展格局，推向新的高度。

“HOM E TO LUXURY”主题活动当晚，宾客跻身于乐声曼妙的中庭，舞者们在惊艳陈设的艺术装置中翩然起舞，流畅自如的动态美感，在光影中延展出别开生面的艺术效果，诠释恒隆广场的尊贵气质。同时恒隆也邀请到重量级明星嘉宾到场助阵——知名演员吴彦祖先生闪耀亮相，瞬间将现场氛围推至高点，其举手投足间演绎别具一格的迷人魅力。他表示：“我本来就对建筑很感兴趣，今天很荣幸可以来到恒隆广场，领略到世界知名艺术家的作品，看得出恒隆广场很有想法，想要把国际上的顶级、新鲜的事物带给国内的朋友。”

知名演员张雨绮也受邀到场，为流光溢彩的夜晚增添一丝优雅气息，张雨绮更于当日以“恒隆体验官”的身份见证The Lounge正式向绿宝会员开放，她说：“一个商场的意义不仅仅在于购物，更在于其提供的服务与营造的体验。此次在恒隆广场，我深切地感受到了其‘以客为本’的理念，‘恒隆会’的每一个服务的细节皆可感受恒隆的用心，的确是购物场所的不二之选。”如此的星光璀璨为上海的恒隆广场加冕，在迸发出尊贵美感之余，进一步提升恒隆广场作为内地高端品牌集中地“HOM E TO LUXURY”的至臻定位。

沪上高端时尚地标恒隆广场此次联同意大利著名艺术家、《福布斯》欧洲30岁以下最具影响力的艺术家之一Edoardo Treso ldi，将大型装置艺术——Etherea带到上海，由金属丝线网制作而成的实体建筑高耸于中庭，让人身处如梦似幻的虚实之间，创造出一种震撼之美。此次作为Treso ldi的作品在亚洲的首秀，结合恒隆广场的宽敞室内空间打造美轮美奂的氛围和空间。

众星点缀终极梦幻盛宴，而惊喜远不止于此。除商场一楼特设互动拍照装置，每一楼层更有高端餐饮商户，包括京锅屋、乐忻味之楼、Diner及Le Rêve，为宾客送上来自世界各地的饕餮盛宴，其中连续七年蝉联米其林二星的京锅屋主厨高木雄一先生更亲临现场，送上由日本空运而来的新鲜食材，为宾客带来一场味蕾狂欢。Boucheron携其大中华区代言人周冬雨亮相恒隆广场，宣布其全新Quatre Red系列在此全球首发；Christo fle的特邀嘉宾在现场分享了其对“HOME”与“LUXURY”的独到见解，献礼恒隆的贵宾。奢宴珍馐，余音缭绕，共同打造幻影无穷的夜晚，娓娓诉说出恒隆广场“HOME TO LUXURY”这一别出心裁的盛事。

为不断提升顾客全方位的购物体验，恒隆广场此次更以创新性的思维，推出微信小程序“上海恒隆广场臻品店”，携手商场内知名国际品牌，包括Bottega Veneta、Bou cheron、Buccellati、Celine、Etro、Go lden Goose Deluxe Brand、Joyce、Roger V ivier、Tiffany & Co.及Valex tra，提供专属于恒隆的单品，为顾客带来更新颖方便的购物选择。

作为国内独一无二的购物派对，恒隆广场为宾客带来超乎想象、笙歌鼎沸的盛宴，搭配以国际知名品牌的专属产品，开创性地将恒隆广场打造成至臻品味的聚集地，呈现一场不可比拟的理想生活画面。

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