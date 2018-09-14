电子烟在美国青少年中盛行 FDA展开最大规模执法行动

晨报记者 徐惠芬 综合报道

按照美国食品和药物管理局（FDA）局长的说法，电子烟在美国青少年中盛行，已经到了“无法容忍”的地步。为此，当地时间12日，FDA宣布启动该机构有史以来规模最大的执法行动，旨在全面打击向未成年人出售电子烟的行为。

一切手段都已摆在桌面上

在12日召开的新闻发布会上，美国食品和药物管理局（FDA）局长斯科特·戈特列伯宣布，该机构将开展有史以来规模最大的综合执法行动。

电子烟生产商是此次执法行动的主要对象之一，FDA要求电子烟行业巨头拟定停止向青少年出售电子烟的详细计划方案。FDA称，如果这些生产商不再做点什么，防止电子烟出售给青少年，不排除采取让其电子烟产品下架的举措。

除了电子烟生产商外，FDA还将矛头对准了电子烟零售商和网上销售商，将严厉打击向未成年人零售或网上出售电子烟的违法行为。

虽然FDA已经对电子烟产品实施严格的监管法案，禁止商家向未成年人出售电子烟产品，但是效果并不明显，许多零售商依然将电子烟出售给青少年。

按照戈特列伯的说法，美国青少年几乎可以像成年人一样不受限制地获得电子烟产品，而保护青少年免受尼古丁伤害的最直接手段就是执法，这是一切措施的基础，为此，FDA决定展开史上规模最大的调查执法行动，“今天，我开诚布公地说，一切都已摆在桌面上，包括民事和刑事执法手段。”

已到“无法容忍的地步”

戈特列伯称，大量证据表明，美国青少年对电子烟的使用已达到“无法容忍的地步”，像“流行病”一样普遍。“美国食品和药品管理局不能容忍这一代年轻人尼古丁成瘾。”

美国青少年使用电子烟的现象越来越普遍。在2016年12月发布的一份报告中，美国政府就把年轻人使用电子烟列为美国的“公共卫生威胁”。美国癌症协会等组织对FDA这次开展的行动表示欢迎，但认为“已经晚了”。

美国疾病与预防控制中心此前公布的一项数据显示，美国未成年人对电子烟产品以及蒸汽烟类产品的消费量处于增长趋势。统计数据表明，仅在2017年5月份，就有超过300万的中学生曾消费过电子烟产品。

FDA之所以要严防青少年获得电子烟产品，不仅是因为青少年使用电子烟产品的现象十分普遍，也是因为吸食电子烟产生的危害。

研究发现，电子烟中的尼古丁成分会使处于青春期的人上瘾，并且会有损大脑发育。