改变生活方式16周 可减少对降压药需求

晨报记者 徐惠芬 综合报道

根据美国北卡罗来纳大学研究人员的最新研究发现，对于高血压患者而言，生活方式的改变与药物同样有效，改变生活方式16周，可对高血压患者产生极大的影响。更重要的是，经过16周生活方式的改变，参与研究的患者对降血压药物的需求明显下降。

有129名高血压患者参与了北卡罗来纳大学的这项研究。这些患者不仅血压高，而且都超重，年龄在40至80岁之间。有一半的参与者符合服用降血压药物的标准，不过，在参与研究期间，所有的参与者无一人服用降血压药物。

研究人员将患者分成3个小组：第一组改变参与者的饮食，并监督参与者每周运动三次；第二组只改变饮食；最后一组则什么都不改变。

所有改变饮食的参与者都从原来的饮食转变成“得舒（Dash）饮食”。“得舒饮食”这个名字的来源，源于英文“阻止高血压饮食方式”的首字母组合，所以，从名字就可看出，该饮食方式旨在预防和治疗高血压。《美国新闻与世界报道》曾召集全美顶级的糖尿病内科医生、心血管内科医生、营养学专家、体重管理专家、人类行为学家等对38种饮食方法进行评估，最后，“得舒饮食”和地中海饮食在最佳综合饮食排行榜中并列第一。

16周之后，第一组参与人员的血压下降得最为明显，收缩压平均降低了16毫米汞柱，舒张压平均降低了10毫米汞柱；只改变饮食方式的第二组参与人员，收缩压平均降低了11毫米汞柱，舒张压平均降低了8毫米汞柱；生活方式没有任何改变的参与人员，收缩压平均降低了3毫米汞柱，舒张压平均降低了4毫米汞柱。