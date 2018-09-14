普京：英方所谓“投毒”嫌疑人是平民-英国首相府回应称，英方坚持认为，这两人是俄军情报人员

陈丹 （新华社专特稿）

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京12日说，已经找到英国所谓向俄籍前情报人员谢尔盖·斯克里帕尔父女“投毒”的两名男子。不过，他们是“平民”而且“没有犯罪”。

英国首相府发言人回应，英方坚持认为，这两人是俄军情报人员。

普京：两人“没有犯罪”

当天在俄远东城市符拉迪沃斯托克出席东方经济论坛期间，普京回答媒体记者关于斯克里帕尔父女“中毒”事件的提问。他说：“我们当然核实过这些人是谁。我们知道他们的身份并找到了他们。”

他口中的“这些人”是指俄罗斯男子亚历山大·彼得罗夫、鲁斯兰·博什罗夫。英国刑事检察院上周指认两人持“真护照”入境英国，利用军用级别神经毒剂谋杀斯克里帕尔父女未遂。

按照英国首相特雷莎·梅的说法，彼得罗夫和博什罗夫是俄军总参谋部情报总局特工，势必依照俄政府高层命令行事。

“他们当然是平民……”普京向媒体记者保证，两人“没什么特别的”，也“没有犯罪”。

普京希望两人现身说法

普京说，彼得罗夫和博什罗夫将在某个地方面对媒体，真相“不久将见分晓”。

几小时后，“俄罗斯 24”新闻频道报道，这家电视台与彼得罗夫通电话，后者说“目前无可奉告，可能稍后，我想会在下周”。

按照俄罗斯国有媒体的说法，彼得罗夫供职于西伯利亚城市托木斯克一家制药企业，否认关联斯克里帕尔父女中毒事件。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，普京没见过彼得罗夫和博什罗夫，但希望他们现身说法，“我们会等待那一刻”。他拒绝说明俄方如何、由谁找到两人。

按照佩斯科夫的说法，俄政府没有调查彼得罗夫和博什罗夫，只是“对报道作核实”。

英方称俄回以谎言

普京发声后不久，唐宁街10号发言人詹姆斯·斯莱克说，英方坚信彼得罗夫和博什罗夫是俄军情报总局官员，“在我们国家的街头使用含剧毒的非法化学武器”。

“我们已经反复要求俄罗斯解释今年3月在索尔兹伯里发生的事，”斯莱克说，“他们却模糊处理、回以谎言，丝毫没有改变迹象。”

笨拙愚蠢，不像间谍？

斯克里帕尔的侄女维多利亚·斯克里帕尔上周说，不了解英方指认的两名“投毒”嫌疑人。但她12日接受俄罗斯国际文传电讯社采访时说，从“个人渠道”获悉，那两名男子是“普通人”，英方的说法让他们“震惊”。

维多利亚没有说明她从何得知上述说法。西方媒体对她的话并不相信。美联社报道，维多利亚住在俄罗斯，经常在电视脱口秀节目中发表言论支持政府。

英国检方上周作出指认后，按照美联社的说法，俄罗斯媒体报道似乎默认彼得罗夫和博什罗夫是俄罗斯公民，但否认两人是俄军情报人员的可能性，缘由是英方所谓“投毒”行动手法笨拙，不像是训练有素的特工所为。比如，两人坐火车去索尔兹伯里，在市区内行走，没有使用私家车，以致被监控摄像头拍到。

擅长报道间谍新闻的记者尼古拉·多尔戈波洛夫写道：“俄罗斯情报机构从来没有也永远不会有如此愚蠢的人。”