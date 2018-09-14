毛利超过六成 上市公司中秋押宝月饼

晨报记者 曹西京

中秋将至，月饼作为我国传统的应节食品开始进入销售旺季。在我国A股市场上，涉足月饼业务的上市公司也有好几家，例如全聚德、华天酒店、麦趣尔、桃李面包等，但事实上，真正算得上月饼概念股的仅有元祖股份和广州酒家两家。由于月饼品牌具有强地域性，市场分散，中秋节的早晚甚至影响到相关公司的现金流和业绩波动。

中秋事关现金流和利润

广州酒家和元祖股份业绩与月饼密切相关。去年6月上市的广州酒家，2017年月饼销量达到 1.05万吨，销量同比增长12.56%；仅月饼产品一项去年实现营收8.98亿元，同比增长12.04%，毛利率高达61.52%。

但月饼具有季节性特征，业绩主要体现在第三季度，因此下半年业绩占公司全年比重较大，对公司全年业绩影响较大。

不过由于今年中秋较去年提前，广州酒家今年上半年的经营现金流也因为月饼订购预售等措施而大幅增长。2018年半年报显示，广州酒家经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长75.51%；预收账款余额2.88亿元，同比增长327.71%。

不过，位于新疆的麦趣尔预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润2530.12万至3795.18万，同比变动0至50%，原因包括今年中秋节在第三季度月末，月饼部分销售将在第四季度确认。可见不同公司月饼销售战略不同，麦趣尔的营业收入主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品(汤圆、粽子产品)。

月饼高毛利企业难舍弃

半年报显示，2017年度、2016年度和2015年度，元祖的月饼类产品实现的销售收入占各年度营业收入的比重分别为34.78%、33.33%和32.25%，可以看出，元祖经营对月饼类产品的依赖度较大。公司也在半年报中提及，元祖的中秋月饼礼盒系列有元祖雪月饼、苏式月饼、广式月饼、台式月饼等系列，目标是中秋节的伴手礼市场。

由于月饼属于节日型消费品，广州酒家和元祖股份下半年的收入远大于上半年。给企业带来大额销售收入的同时，月饼的毛利率也非常可观。2017年元祖股份、广州酒家和麦趣尔的月饼业务毛利率均超过60%。

广州酒家年报显示，月饼系列产品2017年实现毛利率为61.52%，2016年更高为 61.96%。2017年广州酒家营收21.89亿元，月饼产品贡献了营收的41.02%。月饼几乎撑起了广州酒家的半边天。

元祖股份年报显示，月饼礼盒产品2017年毛利率为67.83%，2016年为63.50%。

麦趣尔在回复深交所2017年年报问询函中，说明各季度净利润出现较大波动的原因及合理性时表示，节日产品中月饼的销售毛利率较高，月饼品类的综合毛利率为66.20%，因此导致三季度较其他三个季度毛利率略高。

行销渠道竞争日益激烈

对广州酒家，月饼业务是公司重要的收入和利润来源。面对香港月饼的冲击，广州酒家已经意识到风险所在。在半年报中，广州酒家指出，近年来市场上不同的月饼品牌层出不穷，月饼种类品种繁多。月饼的销售渠道也从传统的商超、副食品商场向电商、社区店扩展。随着人口老龄化以及年轻一代对新品种不断尝试，月饼行业在产品更新换代和营销渠道方面的竞争日趋激烈。

分析人士称，月饼季节性明显，销售主要集中在三季度。广州酒家客户订单充足，新增生产线将有效满足旺季需求，同时公司今年对月饼平均提价5%-7%，提价叠加放量，今年月饼收入有望实现较大增长。

而元祖股份分布较分散，以四川、江苏为重心，门店效益差异化大。三、四季度收入合计占比65%，贡献90%以上利润，因此三季度最关键。

此外，我国第一大面包品牌桃李面包目前拥有3大系列30余个品种，其中3大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包。此外，公司还生产月饼、粽子等节日产品，但占比不大。