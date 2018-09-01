短炒热情高涨 风险暂放一边-乐视、中弘复牌双跌停 当日接盘损失大

晨报记者 林劲榆

乐视网和中弘股份双双复牌，又双双跌停，两大退市概念股再度成为市场上的焦点。

昨天，乐视网收盘报3.74元，跌停，成交11.48亿，中弘股份收盘报0.9元，同样跌停，成交5.27亿，在一波爆炒之后，有人赚得盆满钵满离场，也有人成为接盘者，迎接两家退市概念股渺茫的未来。

两公司基本面均未改变

昨天，乐视网和中弘股份双双发布公告，已完成自查，于昨天恢复交易。结合近期公告来看，两公司的基本面均未发生根本性改变，悬在头顶的退市之剑仍有可能随时插向两家公司的心脏。

乐视网还是无法解决巨额债务问题，乐视网更新的债务情况显示，9月底预计到期的金融机构借款类债务约19.24亿元，依旧存在到期无法按时兑付的风险。

乐视网管理团队面临的最大挑战是如何避免股票被暂停上市。根据公司半年报，乐视网目前的净资产为-4.77亿元，较2017年年报中的6.63亿元大幅缩水，且下半年存在持续亏损的可能性。根据相关规定，若乐视网2018年的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深交所可以决定暂停其股票上市。

不仅如此，乐视网暂停上市的风险还存在于审计报告中。立信会计师事务对其2017年的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，若乐视网2018年的财务报告仍被出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所亦可以决定暂停其股票上市。

中弘股份的基本面没有更好，只有更糟。昨天，中弘股份再发公告，公司控股股东及实控人正与加多宝协商终止上述重组协议，但该终止协议能否最终签署及何时签署存在重大不确定性。与此同时，公司表示，新的债务重组尚无实质性进展。

目前，中弘股份及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为50.97亿元，全部为各类借款，其中因债务逾期、连带担保债务涉及多起诉讼的金额约30.76亿元。由于资金紧张，公司在建地产项目基本上都处于停工状态，公司经营困难。

由于复牌第一天暴跌，中弘股份再次跌入一元以下，退市闹钟又开始滴答作响了，退市倒计时20个交易日。

爆炒退市股再分输赢

稍早，尽管命悬一线，危机重重，翻盘希望渺茫，但是乐视网、中弘股份却是门庭若市，投资者趋之若鹜。

8月20日开始的12个交易日内，处在暂停上市悬崖边的乐视网股价从最低2元暴涨到了4.15元，涨幅超过100%。在停牌自查前，轻松收获6个涨停。

从盘后的数据来看，最近一段时间内，买卖乐视网股票比较活跃的证券营业部比较集中，其中不乏像中泰证券深圳欢乐海岸营业部这样的游资聚集地。这家营业部在9月3日买入269万，卖出739万。9月4日再度买入851万，卖出307万，相当活跃。公开数据显示，乐视网今年复牌后，股东人数从之前的18万人迅速猛增到超过30万人。除了游资以后，相信不少机构也加入了乐视网的投机之中。

在停牌前，深陷债务泥潭的中弘股份则凭借6个交易日内三次涨停脱离了1元以下的危险区。从龙虎榜来看，推动其上涨的主力推手并非机构投资者，而是散户和游资，投资者应谨慎参与交易。

“乐视网股价的这波暴涨，并没有良好基本面的支撑，而且那些所谓的利好消息也存在极大的不确定性。”业内分析人士指出，游资毕竟是游资，他们的目标只是炒高股价后套现离场，不过是击鼓传花的游戏罢了。一般投资者如果想火中取栗，还是先要考虑下自己的风险承受能力。普通投资者追涨风险较大，因为谁也不知道最后一棒在哪？