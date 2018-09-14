晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市高开走低，创业板指也翻绿，盘中油服概念股活跃，宝莫股份等多股涨停。参股券商概念股盘中有异动拉升，以医药板块为首的白马股重挫，午后权重股中国石油等继续上行，引领股指探低回升，最后沪市大涨1.15%收盘，创业板也跟着翻红。

苹果概念股走强

iPhone新产品即将推出，苹果每年的秋季新品发布会都备受关注。据统计，自去年iPhone X推出以来，苹果公司股价已大涨35%，尤其是今年8月，临近苹果秋季新品发布会，苹果公司成为第一个市值突破万亿美元的上市公司，股价实现20%的上涨，为近十年来表现最佳的一个月。

专业人士认为，iPhone产品线的丰富以及光学创新等方面的突破，将利好OLED全面屏、光学创新多摄、3D感应、无线充电等领域的公司，苹果概念股有望在四季度受益新款iPhone的推出和销售。投资者可关注相关苹果概念股，如浪潮信息、精测电子、当升科技、欧菲科技和信维通信。

电网高铁驶上快车道

日前，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要在今明两年核准开工九项重点输变电工程，合计输电能力5700万千瓦。

这是特高压项目时隔一年多以来再度重启。此次涉及5条特高压交流、5条特高压直流和2条超高压。据兴业证券预计，本次重启规模预计在1800亿元至2000亿元之间，创一次性审批数量的历史纪录。

从最新数据来看，目前全国铁路投资步伐也在加快。据中国铁路总公司数据，1月至8月，全国铁路完成投资4612亿元，为年度计划的63%，完成进度同比提高6.2个百分点。

据悉，中国铁总还在加大项目前期工作力度，今年计划新开工项目已批复23个，投资规模4033亿元。

分时级别背离较明显

在人民币汇率、A 50等闻风大涨的刺激下，昨日早盘A股大幅高开，但好景不长，短暂冲高后两市便习惯性下滑，A股似乎已经到了拒绝一切利好、坚决躺底不起的地步，很多小散非常失望，早盘面对股指高开低走纷纷割肉离场，孰料，下午做多力量进场，迅速推高股价，令交出带血筹码的小散后悔不已。

现在，大部分机构投资者都认为A股市场已处于估值底部区域，前期压制市场的风险因素也在逐步释放，加之实质性政策的逐渐积累将对市场信心形成明显支持，所以A股一定会由弱转强，哪怕只是阶段性反弹，但就是有投资者不愿相信这个事实，他们不相信跌久必有反弹的道理，一味看空后市。我一直强调，我们不是做股指行情，而是做股票行情，我们的任务是怎么挖掘强势个股，而不是把眼睛老是盯住股指的涨涨跌跌上。

技术上，昨日看似空方一度掌握主动权，其实这只是主力又一次使坏，小散又一次上受骗当而已。目前沪市K线仍处于2647-2795的箱体区间运行，而分时级别的背离已经很明显，所以短线反弹还会延续。