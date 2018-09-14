累计销量突破百万辆里程碑-MPV圈的优质“学霸”了解一下

要是问谁是国内中高端MPV的精神图腾，那恐怕非别克GL8莫属。1999年，第一辆GL8在国内正式下线，而后迅速成为MPV的代名词。从目前来看，尽管MPV领域的竞争日趋激烈，但GL8依然有着强大的市场号召力，并牢牢占据着国内合资MPV的领头羊地位。

最新数据显示，今年前8个月中，GL8的累计销量达到 98,875辆，距离10万辆大关仅一步之遥，这也创造了GL8达成这一成绩的最快纪录。更值得一提的是，在不到20年的时间里，GL8的中国市场的累计销量已突破100万辆里程碑，这样的成绩对于别克品牌而言无疑有着特殊的意义。

仔细分析销量数据的话，可以发现，2.0T版本（含Avenir版）在GL8整体销量中的占比较高，这也表明高端版本在整个GL8家族中扮演着越来越重要的角色。换句话说，曾经被视作国内M PV代名词的GL8，已经成功帮助别克开启了在M PV领域的向上之路。

在产品层面，一直以来，GL8凭借着宽敞的空间和良好的乘坐舒适性，受到了国内商务市场的青睐。而2016年11月上市的全新一代GL8更是汇集上汽通用汽车全新开发理念打造而成，在设计、动力、安全、科技及工艺品质方面实现了全方位的突破与革新。它不仅树立了国内豪华M PV市场的新标杆，而且满足了高端用户的个性化消费需求。

不止产品，服务也成为GL8的强力武器。特别是GL8 Avenir的高端私人服务，体现了别克对社会精英群体潜在需求的精准把握。私人车辆管家由一支专业服务团队组成，以确保可以提供即时专业服务；从用户进店选购到进店保养，GL8 Avenir车主将享有专属的接待休息区域，私人车辆管家也可以根据车主需要提供便捷的上门服务，让车主拥有真正意义的私人空间；此外，私人车辆管家可以根据车主用车习惯提供定制化养车服务，每位GL8 Avenir车主还可以享受6年或12万公里车辆全生命周期的私人养车无忧计划。

与此同时，在GL8的购车群体中，私人购车比例也在持续攀升。在过去，“陆上公务舱”的美誉是GL8在公商务车领域独占鳌头的资本，如今年轻时尚的外观、温馨舒适的座舱氛围、优异的燃油经济性等属性则让全新一代GL8打开了家用车市场的大门。

事实上，随着我国政府全面放开二胎政策，以及人们消费观念发生的转变，可以想象，未来5年中，中产家庭在M PV市场的消费，可能会成为这一市场井喷的重要推动力。

正是出于对家庭用户需求的考虑，全新一代GL8在底盘的调校方面下足了功夫，后悬挂由原来的非独立悬挂换成了多连杆独立悬挂，从而带来更好的舒适性和操控性。

全新一代GL8的外观加入了时尚元素，无论是别克家族式的飞翼式进气格栅还是悬浮式车顶，都深得家庭用户喜欢。配置方面，ACC自适应巡航、盲区预警、前方碰撞预警、车道保持等安全系统也显得更加“亲民”。再结合消费群体年轻化的趋势，全新一代GL8还具有全景双天窗、换挡拨片、4G LTE W i-Fi热点、手机映射、语音识别等配置。

从22.99-44.99万元官方指导价以及提供多达8个版本选项可以看出，GL8恰如其分地对国内中高端M PV市场进行了有效覆盖，迎合了不同消费群体的需求。借助别克的品牌支撑，以及经过市场考验的良好口碑，可以说，如今GL8的产品结构和销售质量堪称双优。

GL8自身强大的实力帮助其迅速积累粉丝，获得市场认可，并奠定了在国内中高端M PV市场的霸主地位。同时，GL8的成功也让别克品牌在传统优势市场的地位得到巩固，为别克品牌进一步完善在国内的市场布局以及提升整体业绩打下了坚实的基础。 （于大卫）