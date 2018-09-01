急性白血病成儿童重疾头号“杀手”-三步规划保障 规避五大误区

见习记者 杨晓东

“孩子一开始就是突发高热，没想到竟是得了白血病”，杨先生1岁的孩子近日被确诊为急性白血病，虽然经过化疗可以恢复健康，但是仍然给这个年轻的家庭带来了沉重一击。目前，白血病占儿童肿瘤发病总数的三分之一，而随着越来越多重大疾病开始侵袭儿童，儿童的健康保障问题不容忽视。

儿童白血病及早发现可治愈

我们总以为白血病这个可怕的疾病更多存在于成人的世界里，实际上，儿童白血病占整个儿童肿瘤的三分之一左右，而在成年人中，这一比例不足10%。

值得庆幸的是，90%以上儿童白血病都为急性白血病，且其中70%-85%为急性淋巴细胞白血病。这种白血病对普通化疗药物十分敏感，因此，采用多种药物进行联合化疗是治疗儿童急性白血病的最好方法。

杨先生坦言：“在我的孩子确诊白血病之前，我从来没想过我的家庭会和这个可怕的疾病有任何关系，不过儿童急性白血病的治愈率非常高，这至少给了我们一丝喘息。”

然而，治疗白血病的医疗费用对于这个年轻的家庭来说依然是沉重的一击。甚至有很多家庭因为医疗费用的短缺而贻误了治疗的时机。

根据中国儿童大病救助联盟2015年发布的《儿童白血病救助成效及需求趋势报告》数据，大部分白血病患儿医疗费用在10万至30万元，20%的患儿医疗费用在30万元以上，如果涉及到骨髓移植，则花费高达180万元。虽然社保能够报销一部分，但剩下的治疗费用及其他开支仍需家庭承当。

“以前没有风险意识，孩子生病之后就想着赶紧给他买个保险，但是咨询过几家保险公司的业务员，都被拒保了。我现在能做的就是把我自己和太太的风险保障保障完善起来”，杨先生感叹到。

对此，业内人士指出，父母尽早给孩子进行保险规划的优势十分明显，不仅费率相对低保费更便宜，也可以更早地将孩子置于保险保障之下。

儿童投保分三步走

那么，给孩子买保险的正确打开方式应该是什么样的？保险专家提出，不妨根据家庭需求和经济情况，分三步走——

第一步，关注意外和意外医疗保障。

儿童自制能力差，活泼好动，好奇心强，发生意外的可能性很大，据有关部门对全国11个城市4万多名少年儿童进行的调查显示，我国每年有20%~40%的儿童因意外伤害身故、残疾或进行医学治疗，儿童意外伤害，已成为当今最严重的社会、经济、医疗问题之一，意外伤害已经超过疾病成为儿童健康的头号杀手。

一旦孩子发生意外，意外险可以帮助家庭获得一定的经济赔偿，而意外医疗则能够减轻家庭的医疗负担，补偿医疗支出。

第二步，关注健康保障。虽然从全社会整体来看，重疾的发病概率较低，但是它造成的经济损失却不容忽视。而令人担忧的是，重疾也正在呈现出年轻化、低龄化的趋势。如果没有保险的保障，一旦罹患重疾对孩子生命、家庭经济都是灾难性的打击。

值得注意的是，急性白血病、川崎病等特定疾病是儿童高发的重疾，因此，不少公司对这些疾病推出了特定的保障产品，或是在重疾险种对这些特定病种提出了双倍或多倍赔付的保证，想进一步完善健康保障的家庭不妨多加关注。

与此同时，在经济条件允许的情况下，也可以附加住院医疗保险，合理专家孩子的医疗风险。

第三步，关注教育储备。在意外和健康保障都备齐的基础上，家长可以考虑给孩子未来上学进行教育金规划，通过一份教育金保险，实现了强制储蓄的目的，以应对越来越高昂的教育支出。

这些误区不要碰

然而，孩子作为家长的“心头肉”，许多家长都想把最好的东西给孩子，买保险同样如此。于是，“保额买得过高”、“自己不买优先孩子”的“坑”都在家长给孩子买保险的路上等着他们。

保险专家提醒，这五大常见误区要谨慎规避：

误区一：买保险喜欢“大而全”。儿童还处在人生的初期阶段，可能遭遇的风险会随着成长而改变，因此，家长应该优先投保儿童期易发的风险，较远期的风险就后投保。过早规划，一方面可能有效应对未来易变的风险，另一方面也会给家庭过重的保费负担。

误区二：买保险先理财后保障。家长“望子成龙望女成凤”的心都能理解，也有越来越多的家长希望孩子接受更好的教育，虽然教育金会成为孩子成长过程中的一笔刚性支出，但是健康却是排在教育之前的，只有做好健康保障才能有接受教育的基础。

误区三：先给孩子买保险。保险专家指出，家长作为家庭的经济支柱，才是孩子最大的保障。如果优先为孩子投保，忽略了家长本身，那么一旦家长发生意外，整个家庭都会因此陷入困境。

误区四：保额过高。有经济实力的家长，考虑到医疗费用高升，喜欢给孩子购买高额保障，这自然不错。然而，监管规定，以死亡为赔偿条件的保险，如寿险、意外险，其累计保额却不能超过10万元，超过部分即使支付了保费也视为无效。

误区五：省去豁免附加险。购买主险时，多数业务员会为投保人规划保费豁免的附加险，然而却有家长为了省去部分保费选择不附加。事实上，保费豁免的存在，保证了父母因某些原因无力继续缴纳保费时，孩子的保障继续有效，因此意义重大。