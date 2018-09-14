保险+科技双引擎驱动 科技赋能拓展保险边界-原来，保险科技可以又酷又接地气

见习记者 杨晓东

比如，人工智能不仅能协助测量行车车距，还能辅助医生诊断疑难杂症；区块链防伪溯源技术除了用于肉鸡饲养、区分年份老酒，还能辨识真假钻石；而大数据等技术使得“千人千面的车险报价和个性化的车险方案”成为可能。

9月12日，在主题为“科技服务新生代”的开放日活动上，众安保险“秀”出了其通过前沿技术在保险生态、健康医疗行业及消费金融相关场景落地的科技产品及应用。

作为国内首家互联网保险公司，众安在过去五年为很多新生代保民提供了人生的第一张保单。期间，众安以科技自驱，又沉淀科技，并对外输出科技。

“经过几年的发展，保险科技行至中段，科技对保险的赋能已从初期更多侧重于渠道创新，转向侧重于精细化管理创新的攻坚阶段。未来，我们对内将深化科技对风控、理赔等环节的重塑，对外则通过境内外的科技输出，敬畏金融边界，深化科技普惠，打造众安生态集群。”众安保险CEO陈劲表示。

截至今年上半年，众安科技孵化S 系列保险科技产品、X 系列数据智能产品、H 系列商保科技产品到T系列区块链产品、F系列金融科技产品五条业务线并实现商业化，累计服务企业客户300多家。其中，S系列和H系列目前最为成熟。

在众安开放日活动上，众安科技CEO陈玮发布了S系列的最新产品——面向下一代的保险核心系统 Graphene。Graphene，意为石墨烯，喻指以众安为中心，连接生态伙伴。Graphene具有乐高化、性能高、易运维的特点，可以帮助保险公司降本增效，使之能在一周内完成新渠道对接；1-3天内完成新产品上线；一周内处理逾20亿张保单。

Graphene的诞生源于众安搭建无界山时的技术积累。而在保险行业不断互联网化的当下，很多保险公司都面临IT核心系统架构改造风险大、成本高，难以支持新业务发展等痛点问题，这种新型系统的市场前景广阔。

以Graphene为代表，S产品系列针对保险业务各个环节的痛点提供科技产品和解决方案，希望重新定义和打造保险信息化的高速公路，目前已服务横琴人寿、中再集团、瑞再企商等20余家国内外险企。

与S系列异曲同工，H系列将众安沉淀的商保科技平台对外开放，目前已为10余家商保公司和医疗保险第三方管理公司提供健康险相关数据及风险解决方案。该平台当前的商保日均理赔调阅量已超过300例。

目前，科技服务输出是一个正在爆发中的市场。普华永道最新发布的白皮书认为，中国互联网下一个风口将出现在B端，科技企业赋能B端、服务C端将成为主流趋势。预计到2025年，该模式给科技企业带来的整体市值将达到40-50万亿元。

而陈劲认为，在赋能传统行业的同时，全新的保险商业生态体系也应运而生。在前沿科技的支持下，行业主动跨界链接，向更开放的生态迈进，推动了以保险机构为中枢、以风险服务为核心的大保险生态的逐渐形成。