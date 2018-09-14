晨报记者 刘 因 实习生 任斐迪

期待中的“金九银十”悄然到来，但随着供应增加，多数外围区域的楼盘眉头紧锁，感受不到“金”色喜悦。反之楼市库存规模却出现上行态势。

存销比延续上行

根据上海易居数据显示，7月上海新建商品住宅成交面积约71.9万平方米，新增供给面积98.9万平方米。8月，上海新建商品住宅成交面积则约87.8万平方米，环比增加22.2%，同比增加90.5%；新增供给面积135.4万平方米，环比增加37%。

8月上海共有43个新建商品住宅项目进入市场，供应面积创2016年5月以来28个月新高，供应量的释放使得8月份新房成交面积创23个月新高，但是绝对量与成交量大的年份相比依然处于低位。

更重要的是，截止到8月底，上海新建商品住宅库存总量为467万平方米，环比上升11%。上海新建商品住宅存销比为8.7个月，与7月份持平。考虑到未来上海新房供给有所加大，预计未来存销比总体仍将延续上行的趋势。

“近期实际上库存规模有所上升，这充分体现了当前上海本身较好的供应态势。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，部分中高端楼盘的预售证政策开始调整，也会带来市场房源的增加。

对于预售审批，同策研究院总监张宏伟则认为，在接下来9至10月份可能还会继续加快预售审批的速度。

目前来看，市中心的一些楼盘卖的相对较好，但郊区的楼盘价格仍高于市场预期。“可能接下来开发商会分阶段走，比如刚开始有小幅优惠。如果达不到预期，那么在接下来的九、十月份，尤其进入十月之后，可能会有降价的动作，尤其是供应量偏大的青浦区。”

二手房市场成交量低位盘整

经历了上半年大幅度起伏的二手房，在8月也出现了明显的降温。易居数据表明，8月上海二手住宅成交约1.35万套，环比下降3.4%。

报告显示，很大程度上这是由于8月上海新盘供给放量，且限价环境下部分楼盘性价比较高，因此部分需求转向一手市场。整体来看，上海二手房成交自2017年初以来一直属于低位盘整状态，目前绝对量已经处于近6年低位水平，随着政策面和资金面的趋紧，预计短期内成交仍将继续低位盘整。

二手低迷制约一手成交

在认房又认贷的背景下，二手房低迷成交，使很多卖房买新房的客户拿不出首付，延缓了一手房成交。

目前许多售楼处客户分为三类，一类是一次性付款，二类是可拿出首付再做按揭贷款，三类是首付也要卖掉手中老房，再做按揭。经过多年消化，受卖家追捧的一类、二类客户逐渐减少，剩下的是大量第三类客户。

由于二手成交低迷，第三类客户无法套现买新房，于是只能和开发商商量保留，但因客户数量不少，卖房回款时间也遥遥无期，开发商往往也是心有余而力不足。

在有效的二手房买家不足的情况下，其最终传导的是一手成交。