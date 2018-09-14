探班《石库门的笑声》，毛猛达沈荣海老搭档新创作-将滑稽戏观众重新请进剧场

晨报记者 邱俪华 实习生 陈君燕

“毛毛啊，来穿这双拖鞋。”“这双太小了，我要换一双。”一进沈荣海家，毛猛达就熟门熟路地拿出另一双拖鞋穿上，搭档二十余年的毛猛达和沈荣海之间的相处模式早已亲如家人。近日，由编剧梁定东撰稿，毛猛达、沈荣海挑梁的独脚戏新作《石库门的笑声》正在沈荣海家中进行台词细化。为了方便排练，毛猛达索性搬到沈荣海家对面暂住，而排练之外，他每天下午五点半最期待的就是沈荣海亲手做的晚饭。

即将于9月24日-30日在兰心大戏院登台的《石库门的笑声》第一轮演出票已经售罄。对于观众们的热情，毛猛达深感欣慰：“这种观众自发买票看滑稽戏的情况已经好多年都没有了。观众也想看看现在的独脚戏发展到什么地步。”沈荣海调侃：“观众也老想阿拉，看看阿拉有啥苗头，一把年纪骨头还这么轻。”只要是他们二人同框说话，就能将采访分分钟变成独脚戏，接梗抛梗得心应手又亲切自然。

一动一静更契合

说到毛猛达，在90后的印象中除了《七十二家房客》里经典的山东警察形象，就是《老娘舅》里的咖吧大堂经理阿德哥。作为海派情景喜剧的代表作之一，《老娘舅》的观众可以说是“上到九十九下到刚会走”，阿德哥、杜禄冠、阿庆哥组成的铁三角“老娘舅男团”人气之高放在今天绝对可以在本土情景喜剧界“C位出道”。

生活中的毛猛达也经营着一家咖吧，每天晚上9:30之后，“阿德咖吧”不再对外营业，各路朋友从四面八方汇集在此，大家喝酒、唱歌、聊天。虽然咖吧面积不大，暖色调的装修风格和《老娘舅》里的不太一样，但有一点没变，这里是喜欢广交好友的“阿德哥”最喜欢呆的地方。

而沈荣海的角色中，最令90后印象深刻的还是少儿情景剧《成长别烦恼》里常为混世小魔王张西西背锅的温柔爸爸张大海，生活中他的爱好也和角色一样佛系。

退休以后他最喜欢的是收藏奇石，家中客厅摆放着几大柜子的象形石，一个个形似牛肉煎包、蟹粉小笼、提拉米苏蛋糕的石头背后都蕴含着故事。一讲到奇石收藏，他就滔滔不绝：“其实亚洲各地都有很多奇石协会的，你们不要小看了这几块石头，石文化是很深很深的文化。”沈荣海每年都会去内蒙阿拉善戈壁滩寻找奇石，“那块羊排（象形石）就是我从牧民兄弟那里收的。”对他来说，寻找奇石的乐趣才是最重要的。

收藏之外，他最擅长的就是烹饪美食，嘴刁的老搭档毛猛达都评价他烹饪技术非常高超。起初二人在毛猛达家对台词，当时毛猛达抱怨自家保姆烧菜不好吃甚至“天天给阿拉吃咸蛋”，沈荣海就提出到自己家对台词，最关键的是还能顺便包了两个人的晚饭问题。沈荣海做的菜无淀粉味精酱油，荤素搭配的美食让食肉主义者毛猛达在排练期间营养更均衡，健康状态也好了很多。多年搭档的老友不光在事业上合作无间，就连日常生活也彼此关照，二人都很享受这样的创作过程。

全新段子接地气对于滑稽戏的现状，毛猛达表示，随着剧场的变迁、剧目的匮乏，本来深受观众喜爱的滑稽艺术日渐式微，“我们也做过很多努力和尝试，比如曾经在黄浦剧场坚持了两年的滑稽专场，但后来也坚持不下去了。原因是创作跟不上，老段子反反复复讲，天长日久，不仅新观众不来，老观众也越来越少。”

这令毛猛达和他的同仁们十分着急，而创作有上海特色的接地气的新作品，把新老观众重新请进剧场，是他和老搭档沈荣海这次合作《石库门的笑声》的初衷。

《石库门的笑声》会以全新的段子与观众见面，聚焦上海改革开放40年变迁中的方方面面。彩排现场，两位老师带来了本次演出中的片段——“心态病”。该片段讽刺了随着经济发展生活水平提升，人们对金钱渴望而迷失自我，进而嫉妒他人美好生活的社会现状，警醒观众“心态病”不可取，摆正心态积极生活才是正途。默契十足的表演和稳健台风让记者感受到了海派文化的浓厚魅力。

沈荣海和毛猛达表示，“石库门”是上海的象征，“石库门里的笑声”是属于上海人的笑声，也是这一方水土给予土生土长的他们的一份厚礼。生于斯长于斯的上海人有着自己独特的语言和诙谐幽默又不失礼的表达方式，应当通过一部又一部的好作品，将这份文脉传承下去。

据悉，《石库门的笑声》第一轮演出结束后，第二轮演出将移师中国大戏院，于11月9日-15日上演。为保证演出现场效果，该剧不对外录像，不电视转播，不单独外演。第三轮将于明年1月开启，沈荣海也希望第四轮演出可以早日提上日程。