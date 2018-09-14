今晚客场挑战天津泰达-对手只剩残阵，上港不敢掉以轻心

晨报记者 俞炯

（天津9月13日电）

9月对于目标争冠的上海上港来说格外重要，主场和广州恒大、客场和北京国安，两场恶战都在这个月进行，因此剩下和积分榜中下游球队比赛的结果就更加至关重要。在9月的第一场比赛未能客场拿下河北华夏幸福之后，剩下的每一场比赛都已经不容有失，包括周五晚上客场和天津泰达的比赛，尤其还是在对手四名绝对主力无法出场的情况下。

能否继续留在争冠集团，能否继续给领头羊施加巨大压力，就看上港队能否带着三分离开天津。因此在周四晚上的赛前新闻发布会上，主教练佩雷拉一直在强调他只关注这场比赛，球队的唯一目标就是全取三分。

“天津泰达是我非常喜欢的球队，我喜欢他们的打法，他们非常努力地踢出非常漂亮的足球。我到现在还仍然记得我们在第一回合和他们比赛时候很困难，他们踢得有水平。”在恭维了对手之后，佩雷拉直截了当地说道，“明天是证明自己的机会，证明我们有非常好的状态。我们将为三分拼搏，拿下三分来实现我们的目标。”

本轮领头羊北京国安客场出战第三名广州恒大，同样事关争冠形势；还有下周二上港队就将在主场迎来和广州恒大的补赛，但在佩雷拉看来眼下最重要的还是先在天津取胜，保证在争冠集团中不掉队，“我现在只会关注我们自己的比赛，我们的比赛是自己可以控制的，我们可以控制明天面对比赛的方式和态度。我不希望球员去关注别的比赛，只希望他们集中精力打出自己的风格，明天向大家展示出我们的水平，取得三分，这对我们来说非常重要。和恒大的比赛，也是这场比赛之后我才会谈论的。”

不过，佩雷拉也表示三名舟车劳顿的国脚是否出场要看具体情况，“我们还需要再等一下。他们先休息一个晚上，而且还有一个白天。我会在比赛前和他们沟通交流，听取他们的意见。”

出席赛前新闻发布会的上港队中场球员蔡慧康也表示，“我们做好了非常充分的准备。休假回来之后，我们每天都在为这场比赛备战，教练组针对对手技战术布置了很多，相信大家能够踢出教练的要求。”

值得一提的是，上港队本次只有三名外援出征客场，刚刚踢完国家队热身赛的乌兹别克斯坦国脚艾哈迈多夫留在了上海。所以这场比赛，佩雷拉肯定会派上巴西三叉戟，用强攻来争取一场胜利。

主队天津泰达这边，除了后腰郭皓和新晋国脚买提江累积四张黄牌停赛、外援前锋阿奇姆彭因为眼疾无法出战之外，在周四晚上的赛前新闻发布会上，主帅施蒂利克还主动表示另一名绝对主力惠家康也将缺席。

据施蒂利克透露，惠家康因为膝盖伤势而无法出战。在队内头号射手阿奇姆彭已经缺阵的情况下，惠家康作为球队第二得分手同样无法上场，这将大大影响天津泰达的进攻线。要知道，惠家康本赛季联赛打入6球，加上打入13球的阿奇姆彭，两人包办了球队总共27球的三分之二还多。