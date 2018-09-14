姆巴佩停赛 巴黎照样赢

晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括德甲、法甲等。

周五023德甲 15日02:30

多特蒙德VS法兰克福

多特蒙德上轮0比0战平汉诺威96，目前球队伤病不少，边锋普里西奇在恢复中；格雷罗在葡萄牙国家队比赛中受伤提前回到多特蒙德，伤情不明；托普拉克则还需要两周休息时间；布尔基国际比赛日大腿不适退出了国家队，周末可能复出。法兰克福上轮1比2输给不来梅，左后卫威

廉斯被红牌罚下，本场停赛，球队前锋帕西恩西亚在周一训练中拉伤半月板将长期伤缺。主流机构对本场开主让一球/球半中水符合双方基本面，首选主胜。

竞彩让球推荐：

多特蒙德（-1）VS法兰克福 胜

周五026法甲 15日02:45

巴黎圣日耳曼VS圣埃蒂安

巴黎上轮客场4比2击败升班马尼姆，4战全胜领跑积分榜，但姆巴佩补时阶段染红，将被停赛3场；斯托克城前锋舒波莫廷新近加盟。圣埃蒂安上轮主场0比0战平亚眠，虽保持住了不败金身，但近3场全部与对

手战成平局；主力边锋阿穆马继续养伤，甘冈边锋萨利布尔加盟。圣埃蒂安近年几乎逢巴黎必败，实力和状态都处于明显劣势，巴黎赢两球应是最低消费。

竞彩让球推荐：

巴黎圣日耳曼（-2）VS圣埃蒂安 胜/平

周五028西甲 15日03:00

韦斯卡VS巴列卡诺

韦斯卡上一轮2比8惨败给巴萨，但前三轮他们每场都打进2球，且全部是客场作战，取得1胜1平1负的成绩，实属不易。巴列卡诺上轮与毕尔巴鄂的联赛延期进行，前两轮则遭遇两连败，1比4不敌塞维利亚、

0比1不敌马竞，转会截止前球队签下了埃瓦尔前锋贝贝、莱万特前锋阿莱格里亚。升班马球队之间的交锋，两队近8次交锋主场方取得7胜1平。进攻能力更强的韦斯卡值得被看好。

竞彩胜平负推荐：

韦斯卡 VS巴列卡诺 胜/平