关于中俄友谊，习近平提到过这些人那些事

9月11日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京举行会谈。 新华社记者 黄敬文 摄

9月12日，习近平主席在第四届东方经济论坛全会上的致辞中，提到符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心。十年前，这里曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养。近年来，习近平主席在不同场合多次提到过与俄罗斯相关的人、事、物，让我们一起重温这些中俄友谊的温情故事。

习近平谈中俄友谊的见证者

符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心曾经接待900多名中国四川汶川地震灾区儿童疗养，中国孩子们在这里受到无微不至的关怀，同俄罗斯结下深厚情缘。其中一名叫席浚斐的儿童许下心愿，希望长大后来俄罗斯读书。装有他心愿的漂流瓶在大海漂流几个月后回到“海洋”儿童中心工作人员手中。现在他的愿望成真，在远东联邦大学就读。这个故事是本地区人民友好往来的生动例证。

——2018年9月12日，习近平在第四届东方经济论坛全会上的致辞

潘菲洛夫师二十八壮士、马特洛索夫、卓娅等一大批英雄儿女，为捍卫祖国独立和尊严，为捍卫世界和平和正义，谱写了感天动地的战斗诗篇。

——2015年5月7日，习近平在俄罗斯《俄罗斯报》发表署名文章

毛泽东主席的长子毛岸英作为白俄罗斯第一方面军坦克连指导员，转战千里，直至攻克柏林。中国飞行员唐铎作为苏军空中射击团副团长，鹰击长空，在同法西斯军队的空战中屡建战功。

——2015年5月7日，习近平在俄罗斯《俄罗斯报》发表署名文章

中国女记者胡济邦以柔弱之躯全程经历卫国战争，冒着炮火报道了苏联人民的坚贞不屈、法西斯军队的残暴、俄罗斯军民胜利的喜悦，鼓舞了中俄两国军民抗战到底的决心。

——2015年5月7日，习近平在俄罗斯《俄罗斯报》发表署名文章

抗日战争时期，苏联飞行大队长库里申科来华同中国人民并肩作战，他动情地说：“我像体验我的祖国的灾难一样，体验着中国劳动人民正在遭受的灾难。”他英勇牺牲在中国大地上。中国人民没有忘记这位英雄，一对普通的中国母子已为他守陵半个多世纪。

——2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲

2004年俄罗斯发生别斯兰人质事件后，中国邀请部分受伤儿童赴华接受康复治疗，这些孩子在中国受到精心照料，俄方带队医生阿兰表示：“你们的医生给孩子们这么大的帮助，我们的孩子会永远记住你们的。”2008年中国汶川特大地震发生后，俄罗斯在第一时间向中国伸出援手，并邀请灾区孩子到俄罗斯远东等地疗养。

——2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲

习近平谈俄罗斯经典名家和名著

俄罗斯著名历史学家克柳切夫斯基说过，“如果丧失对历史的记忆，我们的心灵就会在黑暗中迷失”。忘记历史就意味着背叛。中俄两国人民将以坚定的决心和努力，同世界上所有热爱和平的国家和人民一道，坚决反对否认、歪曲、篡改第二次世界大战历史的图谋和行径。

——2015年5月7日，习近平在俄罗斯《俄罗斯报》发表署名文章

我年轻时多次读过《钢铁是怎样炼成的》这本小说，奥斯特洛夫斯基就是在索契完成了这部著作。

——2014年2月7日，习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访

读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。比如，我读过很多俄罗斯作家的作品，如克雷洛夫、普希金、果戈里、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫，他们书中许多精彩章节和情节我都记得很清楚。

——2014年2月7日，习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访

我们希望世界变得更加美好，我们也有理由相信，世界会变得更加美好。同时，我们也清楚地知道，前途是光明的，道路是曲折的。车尔尼雪夫斯基曾经写到：“历史的道路不是涅瓦大街上的人行道，它完全是在田野中前进的，有时穿过尘埃，有时穿过泥泞，有时横渡沼泽，有时行经丛林。”人类社会发展的历史证明，无论会遇到什么样的曲折，历史都总是按照自己的规律向前发展，没有任何力量能够阻挡历史前进的车轮。

——2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲

中国老一辈革命家深受俄罗斯文化影响，我们这一代人也读了很多俄罗斯文学的经典作品。我年轻时就读过普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等文学巨匠的作品，让我感受到俄罗斯文学的魅力。

——2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表重要演讲

习近平谈俄罗斯优美景色

“东方风来满眼春。”昨天一下飞机，我就被符拉迪沃斯托克的崭新面貌吸引。碧波荡漾的金角湾舳舻相接，俄罗斯岛大桥飞架南北，让我们感受到符拉迪沃斯托克快速发展的景象。

——2018年9月12日，习近平在第四届东方经济论坛全会上的致辞

传说普罗米修斯曾经被禁锢在索契的群山之中，索契保留着不少罗马帝国、拜占庭帝国的遗迹，这足以说明索契是一个历史悠久的文化名城。索契地理位置特殊，是地球最北端唯一属于亚热带气候的地区。这次来索契，所见所闻，果然名不虚传。这里四季常绿，蓝蓝的天，蓝蓝的海，有很好的天然高山雪场。

——2014年2月7日，习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访

俄罗斯是旅游大国。古老的文明和灿烂的文化在世界上独树一帜，快速发展的现代风貌吸引着世人眼球，伏尔加河、乌拉尔山、贝加尔湖的美丽风光享誉世界，莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、索契等城市的独特魅力备受青睐。我记得，中方去年拍摄了《你好，俄罗斯》百集电视专题片，展现出俄罗斯秀丽的自然风光和各民族的多彩风情。

——2013年3月22日，习近平在俄罗斯中国旅游年开幕式上致辞

（编辑：李雪菲 张雷）