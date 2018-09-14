宣传思想工作者应具备哪“四力”

在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记把“四力”的要求扩大到整个宣传思想战线：宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增加本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。使命光荣、任务艰巨，宣传战线同志在殷殷期待下，深感责任重大，也深刻认识到，没有硬功夫、真本事是不行的，没有几把刷子是不行的。必须按照总书记的要求，在练好“四力”上下功夫。

首先是练脚力

脚是用来走路的，有路就有方向。宣传思想工作者要不停步，在路上心里才有时代；要往基层去，到基层心里才有群众；要在现场，在现场心里才有感动。在路上才能有底气，到基层才能找到好课堂，在现场才能查实情、动真情。脚是用来站立的，站在哪就是有立场。宣传思想工作既是专业性很强的工作，更是政治性很强的工作，最根本的是要讲政治立场，就是要始终站在党的立场上，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不仅要站住，而且要站稳，就是要保持政治定力，在任何时候任何情况下，都不做两面派、墙头草。

其次是练眼力

眼力就是观察力、发现力，眼力的背后是判断力、辨别力。宣传思想工作者的眼力不是站在城头看风景，而是看的火热实践、斗争风云、国家大局、世界大势。练眼力的目的就是要知你我，辨是非，分真假，断美丑。俗话说，心明才能眼亮，殊不知，眼亮也才能心明。练眼力就是要练到任你乱云飞渡，我仍火眼金睛。《西游记》中为什么孙悟空一眼就能看出谁是好人、谁是祸害人的妖精，而猪八戒甚至唐僧看不出，就是因为孙悟空被太上老君投入炼丹炉七七四十九天炼出来的。可见眼力不是视力，不是天生的。

再次是练脑力

大脑是思考的器官，脑力就是想的能力、思考的能力。宣传思想工作者的想，是主观意志下能动的思考，是有目的的思考，是为了完成使命和任务的思考。延安时期，毛泽东为《新中华报》题词，只有两个字：多想。报社将题词制成匾额，挂在编辑部窑洞最显眼的位置。毛泽东为什么要求新闻工作者“多想”而不是其他？这是因为很多事情不多想想不清楚，不多想想不透彻，不多想想不全面。这么多年过去，毛泽东的要求仍然具有很强的现实针对性。我们在一些问题上失之浮浅、失于片面，就是因为没有练强脑力，没有多想，而是一想就脱口，一想就落笔。

最后是练笔力

古人对笔力多有论述，但大多着眼于书写和文章的气势。习近平总书记所要求的笔力，其含义要远比这广泛而深刻得多。宣传思想工作者手中最重要的武器就是笔（当然是广义的），练脚力、练眼力、练脑力，最后都要通过笔力来体现。笔力，看起来是一个语言艺术，本质上是个文风问题。文风改到位了，笔下自有千斤力。笔力来自真实，也来自平实；来自真情，也来自鲜活。宣传思想工作者讲也好、写也好、演也好，都要严守真、平、情、活的准则，不虚不假，不冒不夸，不空不泛，不乏不钝，如此，宣传思想工作才能更有凝聚力、引领力、感召力和穿透力。