为担当者担当 让实干者实惠（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章）

“没想到，真的没想到！”提起自己上了干部推荐参考名单，张鲁宁连连感叹。

张鲁宁是济南市历下区甸柳新村街道党工委书记，被列为拟提拔人选考察对象，意料之外又在情理之中。他长期在基层，工作有韧劲，做事敢担当，今年7月经换届“后评估”，被确定为济南市“出彩型”好干部。

同样“没想到”的，还有建筑新村街道党工委书记包昆。这位基层女干部，不久前被评为全省“担当作为好书记”。

你有多大才，就为你搭多大“台”。济南市委市政府为担当者担当，让实干者实惠，着力营造“只要想干，就有舞台；只要敢干，就有支撑；只要干成，就有奖励”的干事创业氛围，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

容错纠错防错，促干部敢闯敢试

全面深化改革，面对工作中的硬骨头，需要干部勇于“摸着石头过河”。但是，现行制度缺乏容错机制，“摸”对了，有鲜花和掌声，很有成就感；一旦“摸”错了，不仅会被误解，还会坐冷板凳。

改变始于2016年。济南针对调研中发现的上述问题，健全完善保护机制，建立容错免责机制，为干事者兜底。“我们鼓励勇于改革者、敢于担当者大胆做事，放手创新，允许试错，宽容失败。”济南市委常委、组织部长李刚说。

要正确辨别失误过失与违纪违法的情形，宽容包容有工作失误或无意过失，但确实出于公心、勤勉尽责、不谋私利的单位和个人。为此，济南制定出台《关于建立党员干部纠错机制的实施办法（试行）》，提出对容错办法免于问责的工作失误或无意过失，及时予以纠错，并明确了启动纠错、发送通知、谈话教育、督促整改、完善制度5项纠错程序和方式。

着眼于“抓预防治未病”，济南划定开展防错的重点范围，通过推动科学民主依法决策、严格依法依规执行落实、加强日常教育管理、健全完善监督体系等方式，把出错可能性降到最低。

“我们容错纠错防错并重，能容的错必容，该纠的错必纠，须防的错必防，严打诬告陷害行为。”山东省委常委、济南市委书记王忠林表示，通过实施容错免责、纠错、防错和诬告陷害信访举报查处4个办法，在制度体系上形成了一个支持干事创业的完整闭环。

实在实干实绩，对干部正向激励

“谢允岗，2016年2月任历城区华山街道办事处社会事务科科长，拟任华山街道办事处社区服务中心主任（任职年限破格）。”去年年底，这份任职公示引起了众人讨论：“提拔够快，从正科到副处仅用一年半”“他可是‘拼命三郎’，实至名归”……

谢允岗成为济南推出正向激励机制以来破格提拔的第一人，靠的就是实打实的成绩。华山片区的拆迁体量大，群众诉求多矛盾多，他自2012年参与拆迁工作后，900多天中几乎没有休息日，能担当、肯吃苦、政策熟、服务好，获得大家一致好评。提拔后，环保是他分管的工作之一。上任3个月，他把辖区60多个工地治理得井井有条，在全市街镇空气质量排名前移近30个位次。

鼓励干部干事创业，不能只靠“拍拍肩膀鼓鼓劲”，也不能只是“攥攥拳头喊加油”。济南市委组织部常务副部长马志勇介绍，近年来济南市相继出台了《关于坚持“实在实干实绩”导向从严从实做好干部选拔任用工作的意见》《济南市干部正向激励实施办法（试行）》和《济南市党政领导干部破格提拔办法（试行）》等系列制度文件，突出强调正向激励，营造实干光荣的浓厚氛围。

据了解，干部正向激励的方式包含政治上关注、生活上关心、精神上鼓舞、经济上奖励。至今，已有391名担当作为干部被提拔重用为市管干部，175名干部、152个团队受到通报表扬。

用好后评估，选出优秀干部

新组建的班子是否协调顺畅？新选拔的干部是否进入状态？济南对换届后的班子、干部综合表现进行“后评估”，出台《济南市管领导班子和领导干部后评估工作实施方案》，评估项目包括政治、运行、专业、结构、实绩和问题。

“以前，需要选拔提拔时才去考核干部，而‘后评估’把选人用人的功夫放在平时。”济南市委组织部干部二处处长王玉跃说。

今年以来，济南实施“寻找‘出彩型’干部”行动，通过对10个区县、98个市直单位、14个市管企业开展“后评估”，累计发现各层级、各类别、各年龄段优秀干部1650人，并形成了干部清单，择优掐尖，最终确立144人的“出彩型”干部名单，为选人用人提供参考。

“出乎意料，令人振奋！”济南市卫计委主任马效恩说，得知2017年年度考核中卫计委领导班子位列“好”这一等次，班子成员都很激动。

领导班子和领导干部年度考核年年有，今年为何这么激动？奥秘在于奖罚分明。为避免年度考核平衡照顾、“优秀轮流当”、考好考坏一个样的问题，去年底，济南出台《济南市管领导班子和领导干部年度考核结果运用实施办法（试行）》，从政治、精神、经济上多管齐下，制定35项具体的奖惩措施，对考核获“好评”的实行正向激励措施累加，对获“差评”的实行负向激励措施累加。

《 人民日报 》（ 2018年09月14日 09 版）