人民日报

总书记发出深化改革动员令

深圳莲花山满目苍翠，山顶的邓小平铜像巍然矗立。2012年12月8日，习近平总书记在铜像旁亲手种下一棵高山榕。如今，这棵十多米高的大树枝繁叶茂，生机盎然。

党的十八大后，习近平总书记第一次国内考察就选择到得改革开放风气之先的深圳，这是一次意义重大的政治宣示，这是一次影响深远的思想引导，这是一次催人奋进的改革动员。在这里，习近平总书记强调：改革不停顿，开放不止步，将改革开放继续推向前进。

时隔5年多，在改革开放40周年之际，我们来到深圳，沿着当年习近平总书记考察的足迹，回顾那一个个激动人心的场景，再现那一个个令人难忘的画面。

杨义标（时任深圳市莲花山公园管理处主任）：

总书记种下“信心树”

“他挥动铁锹的姿势有板有眼，很自然，很熟练，一看就干过农活。”杨义标清晰记得那天习近平总书记在莲花山栽种高山榕的场景。

2012年12月8日是个星期六，莲花山公园游人很多，但当天既没有封路，也没有清场。

9时30分左右，两辆中巴车开至莲花山脚下。下车后，习近平总书记一路步行走向山顶广场。“总书记来了！”“总书记好！”沿途的市民和游客都很激动，纷纷鼓掌，争相和总书记握手。

习近平总书记微笑着和大家握手，还不时提醒大家“别挤着了”。“到了山顶，总书记不是先跟迎候在这里的干部握手，而是走向群众和他们握手交流，在场的群众都很感动。”杨义标说。

在山顶广场，习近平总书记向邓小平铜像敬献花篮，之后俯瞰深圳全貌。

高山榕树是岭南本土树种，寓意吉祥繁荣。1992年，邓小平同志在深圳仙湖植物园曾亲手种下一棵。

“20年后，总书记在小平同志铜像不远处，再次种下高山榕。总书记说，改革开放的决定是正确的，我们今后仍然要走这条正确的道路。这是富国之路、富民之路，要坚定不移地走下去，而且要有新开拓，要上新水平。”5年多过去了，杨义标对习近平总书记的这段话，仍然能够一字不落地背下来。

“总书记种下的是常青树，更是中国改革开放的‘信心树’‘希望树’！”杨义标说。

李灏（曾任深圳市委书记）：

总书记是当之无愧的改革家

“听了总书记的讲话，在场每一个人都很激动，也很振奋！情不自禁地鼓起掌来。” 92岁的李灏回忆起习近平总书记考察的情景，至今仍历历在目。

在家中，他站在习近平总书记身旁的那张照片，摆放在客厅最醒目的地方。问及当时的场景，李灏连声称赞习近平总书记“非常了不起，非常有远见”。

老伴陈惠珍和他同龄，两人携手走过近70年。夫妻俩捧出一本厚厚的相册，动情地向我们介绍起当时的场景。

当天，李灏等4位曾陪同小平同志视察深圳的老同志，随着习近平总书记一同来到小平铜像前。总书记缓步向前，敬献花篮，仔细整理绶带，并向铜像三鞠躬。

习近平总书记对大家说，我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。

“这番话说明，总书记是高举改革开放大旗的！他的改革开放思想和小平同志一脉相承，而且是创新发展的。”李灏说。

回忆起深圳几十年的发展历程，李灏感慨良多：“这几年，总书记反复强调，改革要蹄疾步稳，这话说得多好啊！世界上哪有那么多十拿九稳的事，看准了就要大胆试，勇于‘吃螃蟹’，否则哪有今天的深圳？同时也要谨慎，要看条件，不能蛮干。”

习近平总书记在考察中指出，改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒，正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造。

“看得出，总书记对改革有坚定意志、系统谋划和前瞻思考，他是当之无愧的改革家！有他为我们领路，是民族之幸，是党和人民之福！”李灏说。

马化腾（腾讯董事会主席兼首席执行官）：

总书记的话让我们更有劲头

2012年12月7日下午，习近平总书记来到腾讯公司。在腾讯大厦二层展厅，马化腾向总书记详细介绍了腾讯的即时通讯产品、网络资讯、微信等核心业务和平台。习近平总书记还观看了腾讯研制的全球首款互动式投影仪演示。

“对于互联网产品尤其是微信，总书记兴趣浓厚，问得也多也细。我们演示了微信的文字、表情、语音等互动方式，并现场拍下一张照片，展示微信的图片传送功能。”马化腾说。

当总书记得知，微信已在东南亚、中东等市场占有率领先，是中国互联网企业成功走出国门的一款代表性产品，他表示肯定并关切地询问在国际竞争中有没有遇到什么问题，鼓励腾讯不断进取，为民族互联网产业走向世界贡献力量。

习近平总书记考察时指出，现在人类已进入互联网时代这样一个历史阶段，这是一个世界潮流，而且这个互联网时代对人类的生活、生产、生产力的发展都具有很大的进步推动作用。希望腾讯继续保持创新优势，为推动中国互联网发展作出更多贡献。

“能够强烈感受到，总书记具有深邃思想、宽广视野和世界眼光，对互联网和科技创新高度重视。”马化腾说，“我们是改革开放的受益者，也应当成为改革开放的推动者。总书记的讲话，让我们创新创业更有劲头！我向总书记表了态：腾讯人将在高新技术领域创造更多佳绩！”

郑宏杰（时任深圳市前海管理局局长）：

总书记叮嘱我们不搞“瓜菜代”

“虽然只有短短40分钟，但是我们充分感受到了总书记的领袖风范和人格魅力，当时脑子里跳出4个字：国运到了！”

2012年12月7日下午3时许，习近平总书记来到前海，这是他深圳考察的第一站。郑宏杰时任前海管理局局长，他负责向总书记介绍前海建设情况。

当时的前海还是一片热火朝天的工地，伴着施工机械的轰鸣，郑宏杰向总书记作了简要汇报。

听完汇报，习近平总书记极目远眺。“总书记兴致很高，他说，前海现在这种建设场面，使我们回忆起深圳初创时期的景象，一张白纸，从零开始，可以画最美、最好的图画，关键是怎么画好。”总书记提出3点要求：一是依托香港，二是服务内地，三是国际化。

回想起总书记站在坡上讲话的场景，郑宏杰仍很激动：“我现在还记得，他的鞋上落了一层灰。总书记指出，把前海作为改革开放的一块试验田，继续获得经验并向全国推广。要发扬特区‘敢为天下先’的精神，做第一个‘吃螃蟹’的人，落实好先行先试的特殊政策。他鼓励我们大胆地往前走。”

“一定要注重高端，要精耕细作、精雕细琢，不能搞一堆‘瓜菜代’。”习近平总书记的这句话，郑宏杰记得格外清楚，“他确实高瞻远瞩，想得更深、看得更远。”

邓锦辉（罗湖区渔民村社区居委会副主任）：

总书记希望我们的日子越过越红火

渔民村，与罗湖口岸近在咫尺，与香港隔江相望。

习近平总书记当年来到这里，考察了村党群服务中心、警务室和居委会，还走进村民家里，与大家围坐在一起，拉家常、说变化。

“见到总书记，我的心都快蹦出来了！”邓锦辉回忆，习近平总书记问得特别细：渔民村现在有多少栋楼房，如何出租，出租的对象是谁，全村多少人，每户一年有多少收入？“总书记还夸我们，居委会工作功不可没。这话让我们感到很温暖！”

从当初的小渔村到如今花园式的现代化社区，渔民村的变化是深圳改革开放40年的缩影。

邓锦辉介绍，渔民村原住民是东莞一带水上漂泊的渔民。改革开放后，大伙儿开始承包鱼塘搞养殖，买“泥头车”（拉建筑用料的卡车——记者注）跑运输，办来料加工厂，凭着特区政策和毗邻香港的优势，在上世纪80年代中期成为国内最早的“万元户村”。

邓锦辉就是村里的第一批“万元户”，1982年就住上了2层的小楼。现在的社区是村里统一盖的，一共12栋高层，出租了1200余套，由物业公司统一出租和管理，村民每户年收入能达到50万元左右。

看到渔民村的幸福生活，习近平总书记说：“这是历史性的跨越！看到你们生活过得好，我非常高兴！希望你们用勤劳的双手创造更幸福的生活。”

在渔民村社区广场，习近平总书记微笑着和大家一一握手、问好，还抱起一个婴儿。

“总书记说，社区居民对党的改革开放政策的衷心拥护，感情很真实，看了很高兴，希望你们的日子越过越红火。上车后，总书记还不停挥手，跟我们说再见。当时特别感动，眼泪一直在眼眶里打转！”

“这几年，总书记经常提到获得感、幸福感，体现了党的领袖的为民情怀。”邓锦辉说，“幸福是奋斗出来的！村里人都有一个愿望，请总书记再来看看我们今天的变化！”

来源：人民日报（ 2018年09月14日 01 版） 记者：汪晓东 张炜 赵丹彤 吕绍刚

本期编辑：胡程远、蒋川

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