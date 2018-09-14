让教育事业实现更高质量发展（评论员观察）

教育每每激发社会热议，因为它不仅牵动无数家庭，也构成民族复兴、社会进步的重要基石

“加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。”习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，引来强烈反响。海内外舆论普遍认为，这一讲话充分体现了中国对教育事业和教育工作者的重视，极具思想性、方向性、指导性，必将持续推动中国教育事业蓬勃发展。

全国教育大会之所以受人关注，是因为对于中国人来说，一向秉承“爱其子，择师而教之”的理念，又信奉“强国之基在养蒙”，认为教育既关乎“修身齐家”，又关乎“治国平天下”，是涉及国计民生的大事。党的十八大以来，教育改革不断推进，加快补齐教育短板，教育经费连续6年占GDP比重超4%，并突破3万亿元，教育方面人民群众获得感明显增强。而随着人民日益增长的美好生活需要，教育方面的不平衡不充分发展依然存在：入托难怎么破解？幼儿园管理谁来抓？小学择校问题如何改？高考如何在改革中彰显公平公正？诸如此类的问题，都让人们对“办好人民满意的教育”充满期待。

正如习近平总书记所说，培养什么人，是教育的首要问题。这次全国教育大会，无论是提出“在厚植爱国主义情怀上下功夫”“踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人”，还是强调“开齐开足体育课”“在学生中弘扬劳动精神”，都是围绕立德树人这一根本任务，着手用切实可行的方案，去回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题。事实上，强调“德才兼备”也是中国文化一以贯之的教育理念。在北大未名湖北岸，有7座仿明清式古典建筑，以“德”“才”“均”“备”“体”“健”“全”命名，饱含了教育者的拳拳之心。今天，我们强调“努力构建德智体美劳全面培养的教育体系”，同样是要把立德树人融入教育的各环节和各领域，更好培养社会主义建设者和接班人。

质量是教育的生命线。尽管期待总是水涨船高，“优质的教育资源”永远稀缺，但这同时也提示我们，要始终坚持优先发展教育事业，继续做大优质教育的“蛋糕”。不久前，教育部印发文件，提出为本科教育适当“增负”，要淘汰“水课”，增加“金课”，合理提升学业挑战度，增加课程难度。扭转“中学玩命、大学玩闹”，这一改革之所以得到点赞，正是因为高等教育提质势在必行。除此之外，完善中小学教师待遇保障机制，做强师资力量；提升校内教育质量，有效遏制校外培训机构无序扩张；对违背师德者不手软，强化从严治校……这些务实举措，都将助推老师“教好”、学生“学好”、学校“管好”的改革目标，让教育事业实现更高质量发展。

公平是教育的基准线，教育公平是社会公平的重要基础。今年暑假，一名考上北大的河北考生写下的《感谢贫穷》引发关注。从大凉山悬崖村孩子的“天梯”到云南鲁甸的“冰花男孩”，教育均等化屡屡引发热议，人们希望社会流动的渠道始终畅通，每一个人的梦想都被善待。公平的含义是深刻而丰富的：不只关注优等生，目光投向“墙角处”，是教育公平；让非名校也能办出特色，在不同学科不同方面争创一流，是教育公平；让接受职业教育者能受尊敬，夯实职业尊荣感，也是教育公平。事实上，不可能人人上名校，可能的是人人都成材。而这有赖深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。教育每每激发社会热议，因为它不仅牵动无数家庭，也是构成民族复兴、社会进步的重要基石。这决定了坚持优先发展教育事业的战略部署，须臾不可动摇。