来源：新华社客户端、央视网

原标题：中国残疾人联合会第七次全国代表大会在京开幕

习近平李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际到会祝贺

韩正代表党中央国务院致词

↑9月14日，中国残疾人联合会第七次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等在主席台就座，祝贺大会召开。新华社记者 李学仁 摄

新华社北京9月14日电（记者张晓松、罗争光）中国残疾人联合会第七次全国代表大会14日上午在北京人民大会堂开幕。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际等党和国家领导人到会祝贺，韩正代表党中央、国务院致词。

雄伟的人民大会堂大礼堂气氛庄重而热烈。主席台上方悬挂着“中国残疾人联合会第七次全国代表大会”的会标，后幕正中的中国残联会徽格外醒目，10面红旗分列两侧。二楼眺台上悬挂着“紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开创新时代残疾人事业新局面，团结带领残疾人兄弟姐妹创造美好生活！”巨型横幅。来自全国各地的600多名代表，肩负着8500万残疾人的重托出席大会。

↑9月14日，中国残疾人联合会第七次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。这是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等同与会代表亲切握手。新华社记者 李学仁 摄

上午9时30分，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等步入会场，全场响起热烈的掌声。

大会在雄壮的中华人民共和国国歌声中开幕。

韩正代表党中央、国务院发表了题为《在新时代的伟大征程中创造残疾人更加幸福美好的新生活》的致词。韩正首先向大会的召开表示热烈祝贺，向全国广大残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者致以亲切问候。

韩正在致词中说，党的十八大以来，我国残疾人事业取得历史性进展和显著成就。习近平总书记对残疾人和残疾人事业发展提出了一系列明确要求，为新时代中国特色残疾人事业发展指明了前进方向，提供了根本遵循。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持树立正确的价值理念，坚守弱有所扶的原则立场，完成决胜全面建成小康社会的关键任务，促进残疾人全面发展和共同富裕，把推进残疾人事业当作份内责任，在实现中国梦的伟大征程中创造残疾人更加幸福美好的新生活。

韩正表示，各级党委和政府要高度重视残疾人事业，全社会要携手残疾人共同走向美好未来，各级残联要切实履行职责，广大残疾人要自觉将个人理想和中国梦紧密相联，奋力开创新时代残疾人事业发展新局面。

共青团十八届中央书记处第一书记贺军科代表中华全国总工会、中国共产主义青年团中央委员会、中华全国妇女联合会、中国文学艺术界联合会、中国作家协会、中国科学技术协会、中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会向大会致贺词。贺词指出，各群团组织要持续加强思想政治引领，积极服务党和国家工作大局，切实增强与群众的密切联系，坚定不移地深化自身改革，认真贯彻新时代党的建设总要求，为实现中国梦不懈奋斗。

中国残联主席张海迪代表中国残联第六届主席团向大会作了题为《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 团结带领残疾人兄弟姐妹共奔美好小康生活》的工作报告。

部分中共中央政治局委员，全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委有关领导同志出席会议。

中央和国家机关有关部门、军队有关单位、各民主党派中央、全国工商联、各人民团体、北京市负责同志，中国残联第七次全国代表大会代表等共约3000人参加开幕式。