“习主席出席东方经济论坛”漫评③：引领区域合作方向 开创互利共赢前景

来源：央视网

9月12日，国家主席习近平在符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛全会，并和俄罗斯总统普京共同访问“海洋”全俄儿童中心。习主席在东方经济论坛全会上发表致辞，全面总结中方参与俄罗斯远东合作的丰硕成果，阐明当前中俄远东合作和东北亚地区发展面临的历史机遇，提出增进互信、深化合作、互学互鉴、着眼长远等四点倡议，为新形势下共创东北亚地区美好未来描绘清晰的路线图。致辞引发与会嘉宾强烈共鸣，受到国际社会高度评价。

中国倡议引领区域合作方向。东北亚各国经济发展各具优势，合作潜力巨大。习主席就加强区域合作提出各国对接发展战略、加强政策沟通协调、加强跨境基础设施互联互通、提高贸易投资自由化便利化水平等重要主张，顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为本地区各国共同建设开放型区域经济、努力构建东北亚经济圈指明了方向。

中国方案推动区域发展模式转变。当前，全球环境问题突出，气候变化与世界各国息息相关。习主席提出建立东北亚地区协调发展新模式，形成节约资源和保护环境的产业格局和生活方式，实现经济和社会、资源和环境、人与自然协调可持续发展，为共同应对区域性环境问题贡献了中国智慧，将引领本地区各国人民建设天更蓝、山更绿、水更清的东北亚共同家园。“东方风来满眼春。”习主席提出的重要倡议将引领东北亚区域合作走深走实，开创互利共赢新前景。（作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所张茂荣 漫画作者迟颖）