金龟子：亲子财商教育的要点在于“亲子”共学

近日，腾讯理财通联合华安基金、鹏华基金、兴全基金在上海举办亲子财商教育“开学第一课”，著名少儿节目主持人“金龟子”刘纯燕认为, 孩子在幼儿园、小学阶段就应该开始接触财商教育，对金钱要有简单认识和基础了解。财商教育的理念是教会怎么样经营财富，更重要的是培养小朋友规划做事的能力。



以财商规划孩子人生



中国上一代父母往往跟孩子之间不谈钱，对理财、金钱采取回避的态度，只要求孩子专注学习。刘纯燕认为这是对财商概念的误解，“财商大的理念可能是要理财，但更多的是小朋友和爸爸妈妈一起对一个事情的规划，一个规则的制定。”



如何突破“一说财商就是钱”的窠臼？刘纯燕以其女儿从小成长故事为例，介绍“认识钱”的方法。比如孩子拿到钱以后鼓励她制定一个花钱目标，然后一起分析每一步该干什么，让孩子形成有计划的生活方式，获取成就感、幸福感。另外，要在潜移默化中让孩子进行财商学习，让孩子们参与家庭财务管理，听取他们的观点和选择，培养孩子在财商上的独立思考能力。



谈到尊重孩子的自主性，刘纯燕总结这么多年跟孩子们相处的经验，就是挖掘他们的优点，打心眼里尊重孩子的想法，“有时候小朋友的想法和他对事物的判断，我们家长是要学习的”。



家长须同步学习财商知识与方法



在腾讯理财通亲子财商课上，家长们也分享了一些财商教育的方法，比如从孩子幼儿园到小学阶段开设家庭虚拟银行，对孩子完成作业、劳动予以奖励，获得的奖励可以用于购买书籍、参加活动等。也有家长鼓励孩子阅读，比如看10本书可以得200个“阅读币”，用“阅读币”可以换取新书。



刘纯燕指出，这些做法的关键在于增强孩子参与性，家长要敢于带领孩子尝试新鲜事。“很多事情不是等孩子有需求了，或者碰到事情了才去学习”。她坦言，财商教育需要科学、系统的理论知识，要给孩子提供正确方法。因此成人也需要学习，不断优化亲子财商教育。



刘纯燕表示，财商不是只教孩子怎样赚钱，而是让他们为了自己要达到的目标进行规划，事关人生未来，所以家长不能让家庭成为“一言堂”。在亲子财商教育上，家长和孩子应共同学习，共同思考自己的理财观念，树立正确的财富观。



腾讯理财通当天也设置了帮助孩子直观认识财商概念的亲子财商大富翁线下体验版，其平台上早已设置了“梦想计划”、“爱定投”等理财工具。2017年，腾讯理财通推出“腾讯理财通财商课”，旨在针对亲子、白领、老年等细分群体进行财商知识普及。今年“六一”儿童节，腾讯理财通亲子财商课首次落地。未来，腾讯理财通还会深入企业、社区、大学校园等，让金融知识和财商教育惠及更多人。