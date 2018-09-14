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习近平同委内瑞拉总统马杜罗举行会谈

两国元首一致同意 引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶

新华社北京9月14日电（记者孙奕）国家主席习近平14日在人民大会堂同委内瑞拉总统马杜罗举行会谈。

习近平欢迎马杜罗第十次访华，赞赏马杜罗高度重视发展中委关系，坚定支持中委合作。习近平指出，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中委关系。当今世界不稳定、不确定性增多。面对新形势新挑战，中委要协力增进友好互信，创新推进互利合作，持续促进共同发展，引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福两国人民。

习近平强调，双方要筑牢政治互信，保持高层交往势头，让中委友好成为两国各界政治共识。中方赞赏委方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予中方理解和支持，将一如既往支持委内瑞拉政府谋求国家稳定发展的努力，支持委内瑞拉探索符合本国国情的发展道路，愿同委方加强治国理政经验交流。双方要优化创新务实合作，以签署共建“一带一路”谅解备忘录为契机，加紧对接、推进落实双方业已达成的合作共识，提升委方自主发展能力，推动两国合作可持续发展。双方要积极促进民心相通，扩大人文领域交流合作和地方交往，夯实两国友好社会根基。双方要加强多边协调配合，继续在联合国等国际和地区组织内加强沟通，共同参与全球治理体系改革和建设，维护发展中国家正当权益。

习近平指出，中方一贯在平等互利、共同发展原则基础上推进同拉美国家合作，愿促进中拉论坛建设，推动中拉全面合作伙伴关系持续稳步发展。

马杜罗表示，委中人民长期友好。在双方共同努力下，委中关系经受了各种考验，日益坚实、富有成果。我这次访华，双方就拓展广泛领域合作达成共识，充分体现出两国合作是全方位的，完全契合委内瑞拉正在推进的“国家经济复苏、稳定和繁荣计划”。委方感谢中方长期以来给予的理解和支持，希望更多借鉴中国改革开放和治国理政成功经验，愿积极参与“一带一路”建设，探讨有效融资方式，加强能源、产能等领域合作，扩大人文交流，携手共创两国关系更加美好的未来。我高度认同习近平主席倡导的构建人类命运共同体理念，愿同中方一道维护多边主义。委方坚定支持中拉论坛发展，愿为加强中拉合作作出积极努力。

会谈后，两国元首共同见证了两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为马杜罗举行欢迎仪式。彭丽媛、杨洁篪、陈竺、王毅、何立峰、郑建邦等参加。（网站首页图：新华网图片）