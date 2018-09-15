边吃月饼边赏桂花有点悬-上海最早今明就能看到第一波桂花盛开，花期比去年提前一周左右，国庆期间有望再来一波

晨报记者 郁文艳

“桂花开了？哪里来的香气？”路过上海植物园桂花园，不少人会被阵阵清香留住脚步。此外，桂林公园等其他公园绿地，也能闻到淡淡桂花香。这是怎么回事？

对此，上海植物园园艺科助理工程师姚博表示，桂花的花有花梗，花冠裂片有4枚，基部合成花冠筒，但到昨天为止，绝大部分桂花的花梗还没有完全伸出，花冠还包裹着，没有看到4枚花瓣展开，所以从严格意义上来说，并不能称为“开花”。

那么，桂花要怎样才能开花？据介绍，桂花开花的早晚和立秋之后降温的早晚有关。降温早，花期就提前；降温晚，花期就推迟。降温之后，如果能有一定的雨湿天气，那种天气条件对促进桂花开花是再好不过了。

“从今年来说，前期有一波降温过程，而这几天气温开始回升到30℃以上，这对促进桂花开放是有利的，好比在催花。所以，最早今明就可以看到今年上海第一波桂花盛开，晚一点的话，下周初会盛开。”姚博表示。

相较去年，今年桂花花期早还是晚？通过查看记录的物候日志，专家表示，今年桂花花期比去年提前一周左右，也是和今年立秋后降温早有关。

中秋赏月闻桂香吃月饼，是一种传统习俗，但受制于天气等条件，未必每年都能实现这个美好的愿望。今年中秋节，市民能闻到桂花香吗？

对此，姚博说，这可能有点悬，“如果是这两天或者下周初第一波桂花盛开，按照桂花花期，可能维持不到9月24日中秋节那天，万一遇到风雨，那花期就可能更短了。”

不过，市民还有希望在国庆期间闻到桂花香。专家预测，第二波桂花盛开可能在国庆节之前。

“有些年份，桂花甚至能开三波，甚至小规模的第四波。所以，未来一个月，出门闻到沁人桂花香还是可以期待的。”专家说。