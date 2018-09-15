世界人工智能大会“大剧透”-有高科技才更好玩

晨报记者潘文谢竲吴正彬张立

2018世界人工智能大会将于下周一正式拉开帷幕，除了高大上的各类论坛，究竟还有哪些亮眼技术、“高能”展品登场？昨天，记者提前探访大会现场，为大家揭开这场“AI盛会”的神秘面纱。

机器人乒乓球陪练

普通的兵乓球桌上，一名工作人员正在练习，与他“PK”的竟然是一尊巨型机器人的“小臂”。

在“AI+零售”场景，由中科新松和上海体育学院中国乒乓球学院共同合作研发的乒乓球机器人庞伯特是绝对的 “宠儿”。虽然他的外形和“人”还有很大的差距，但却有着灵活的“身体”和“最强大脑”。

“其实这是为国乒队专门设计的训练机器人，跟我们普通印象里的‘发球机’完全不同。”工作人员说，拥有高速双目立体视觉和高速轻量化机器人本体的庞伯特不仅是个“眼”疾“手”快的乒乓球手，还是一个不折不扣的“学霸”。由于其卓越的自主学习功能，能够用人工智能算法中的深度学习和强化学习模型，不断学习不同竞技对手的击球方式，通过乒乓球轨迹预测拟定智能回球策略。未来，这个聪明的“大脑”还可以运用到羽毛球、网球等其他运动项目中，甚至走进社区和家庭。

凭“意念”控制赛车

来到AI+教育展区，最惹人注目的莫过于展区一角的一个赛车轨道模型。赛车轨道一侧，几名工作人员正在为调试这个展品忙得不可开交。只见工作人员头戴一个头环，一副全神贯注的样子。顺着工作人员的视线望去，在赛车轨道上，一辆玩具赛车正飞速奔驰着。

工作人员说，这个玩具赛车是专门用来训练人的专注力的。戴上专门的头环后，人在集中注意力时产生的脑电信号，会经过头环上的几个触点传输到系统，再通过系统的智能算法转化成相应数值，并用该数值的大小来控制赛车轨道的电压大小，从而控制玩具赛车的前进以及速度。

“比如说，我们现在设定的启动值是45，也就是说只有你的专注度达到了45，赛车才会前进，专注度数值越高，赛车就会开得越快。”

除了用“意念”控制的赛车，该展商还带来了“意念”控制光剑亮度、“意念”控制虚拟小树成长等有趣的应用，这些应用都可以用来训练人的专注度。

无人机处理交通事故

在一片空地上，一架白色的小型无人机正在缓缓飞向空中，“这是专门用于物流配送的无人机。”工作人员介绍。

这架由“迅蚁网络科技”研发的无人机主要为服务覆盖区域内的用户提供无人机物流配送服务。只需要由工作人员扫描机身上的二维码，无人机便可以进入起飞程序。据了解，在后台对无人机提前进行路径设定后，一次飞行就能顺利完成。

现场除了这架专门用于物流配送的无人机，另一架复合翼无人机正静静“端坐”在另一边，“像这样的飞机，往往可以完成大公里数的巡检。”一位业内人士介绍道，以一些交通事故为例，现在最为常见的情况是，发生了交通事故后往往因为缺少有力证据导致双方发生摩擦。而无人机巡检时，便可以对所有的交通事故进行控制拍摄，利用传感器第一时间传回后台，“执法人员可以通过电脑对事故进行取证处理。”

一站式办理身份证、护照

在24小时无人值守受理站内，通过一台机器、一个机器人，市民就可以办理各项证件。

首先，在电子屏上选择要办的事项，确认材料是否带齐，刷一下身份证确认身份信息，把纸质材料放到旁边的扫描仪下扫描，信息会自动上传到系统进行初步确认。

如果必须提交纸质文件，只需将其放入智能机器人的“肚子”里，它就会将相关文件送到工作人员手中，各项手续就完成了。如果你没有时间过来领取证件，还可以选择快递服务直接寄到家。未来，市民有望通过这样的无人值守受理站一站式办理身份证、护照等。

点按钮查26项身体指标

伸出手臂，点击一下启动按钮，十几秒后你的血压就量好了，并上传到系统。如果有指标异常，机器会予以提醒。

在位于B2馆的中心展区内，一台单人桌大小的一体式体检仪上放置了血压计、腰围尺、血糖测试仪等多项设备，可以一站式检查12个项目共26项身体指标，包括体重、身高、血糖、视力、心率、血氧饱和度等，为老年人的日常体检提供了更方便的解决方案。

在体检仪的旁边，还展出了长者智能手环、长者智能胸牌、无线呼叫器、智能床垫等智能产品，这些设备和城市智脑系统联网后，当老人出现不适或意外时，可以及时通知相关人员。以智能床垫为例，把老人的起夜时间设置为20分钟，如果老人晚上离开床垫的时间超过20分钟，异常信息就会立马传送给关联人员。