所有志愿服务纳入统一平台管理-“公益上海”信息平台上线 坚决遏制服务时间和证明作假等行为

晨报记者 陈里予

上海所有的志愿服务行为，都将纳入统一的信息平台管理。

昨天，“公益上海”信息平台上线开通。该平台作为上海公益活动的公共服务平台，将实现公益人、公益基地和公益基地服务机构的三方贯通。今后，市民可通过该平台，方便地找到合适的公益岗位，并监督相关公益项目或行为。

平台实现数据互联互通

上海市民政局介绍，按照上海市政府有关“社会公益事业建设领域信息公开”要求推出的“公益上海”这一公共服务平台，旨在推动本市范围内的志愿服务活动“如实记录信息、统一标准录入，规范志愿服务时长记录、证明出具等工作，并实现数据的互联互通”。

以往，国内有些地区出现过“伪造志愿服务时长”“伪造志愿服务证明”等违背志愿服务精神、损害志愿者形象的行为，上海将坚决遏制。

易查找、可参与、能监督

据介绍，“公益上海”这一公共服务平台开通后，热心公益的市民志愿者，可实现“易查找、可参与、能监督”的目标。“易查找”，即能够方便地找到附近合适的公益岗位；“可参与”，即通过“公益上海”微信公众号、二维码或浏览器键入“公益上海”，链接“公益上海”移动端之后，可以很方便地注册成为志愿者。志愿者报名参加公益活动，按时到岗打卡签到和签出后，经公示后平台自动记录公益时长和服务明细，服务证明随时可供打印查询；“能监督”，即志愿者可在平台评价公益活动主办方，也可以投诉举报志愿服务组织的违法行为。

目前，在全市2500多家公益基地中，已经有近三分之二的公益基地接入了“公益上海”信息系统。今后，凡有意愿开展志愿服务等公益活动的企事业单位、社会组织和基层群众性自治组织等，均可通过平台申报成为公益基地，实现“易招人、可激励、能管理”的功能。

全市社会组织15716家

据悉，第八届“上海公益伙伴日”活动于今日在上海公益新天地园开幕，活动为期两天，主题为“不忘初心 为爱前行——让公益成为一种生活方式”。

为了进一步推动上海公益之城建设，今年的“公益伙伴日”全面升级为“公益伙伴月”。以“公益伙伴日”为核心，伙伴日内涵不断深化，外延不断拓展。整个9月，全市16个区数百场公益活动、数百家公益机构将“公益”送到家门口。

自2011年起，“上海公益伙伴日”活动已连续举办了八届。截至2018年6月底，全上海共有社会组织15716家，其中包括261家慈善组织，4936家社区社会组织，社会组织从业人员达到34.9万人。