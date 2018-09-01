五角场“彩蛋”要换新装了-预计下月关灯大修，未来标清变高清

晨报记者 何雅君

星点闪烁的夜空、潺潺流动的清泉、仰天睁开的“天空之眼”……这些酷炫的夜间灯光效果，都将属于未来的五角场彩蛋。

昨日，记者从杨浦区获悉，由于灯具老化损坏，彩蛋目前出现了光衰，影响了景观效果。再过一个多月，彩蛋将关灯大修，大修之后的彩蛋色彩图案效果将从“标清”升级为“高清”。

2009年曾灯光改造

这颗硕大的彩蛋位于杨浦区五角场环岛上方，邯郸路、四平路、黄兴路、翔殷路、淞沪路五条马路的交汇点上，形似一架椭圆形的飞碟，上面密布着横竖交错的经纬线。每到夜晚都会闪闪发光，变换出缤纷色彩。

彩蛋由陈逸飞设计，2006年建成。蛋体上的每一条经纬线都由一根根灯管组成。据杨浦区景观管理所负责人介绍，2009年，为了迎接世博会，彩蛋曾经历过一次大规模的景观灯光改造，采用了当时工艺技术刚刚成熟的全彩LED灯具，配合高精度的控制系统，使蛋体呈现出千变万化的动态视觉效果。

预计工期需要90天

随着时间的推移，一直暴露在户外的彩蛋灯具在经历风吹雨淋后出现了老化、损坏，光线不如以前那样明亮了。与此同时，彩蛋四周的高楼大厦相继建成，并在夜间亮起景观灯光。对比之下，彩蛋显得更加暗淡。

为了让彩蛋重现璀璨，展示更为新奇的灯光效果，杨浦区绿化市容局打算在今年10月中下旬进行关灯大修。考虑到“彩蛋”地处交通要道，中环路从中穿过，下面的下沉式广场又是地铁和五角场商圈的重要出入口，中环路上方部分的管线、灯具安装工作将借助每10天一次的中环道路养护来施工，施工时段为深夜23时至次日凌晨5时，工期跨度较长，预计需要90天左右。如因进博会临近需要暂停施工，大修时间将做相应推迟。

[大修后亮点]

●杨浦区景观管理所负责人透露，改造后，灯光色彩将更饱和，图案清晰度更高。

●本次改造的第一步，就是更换彩蛋整体经纬线上的灯具和管线，改用高效环保的LED线条灯，让蛋体结构上的灯光变得更亮。

●如果说现在的彩蛋呈现的还是标清画质，今后的彩蛋将展示出高清效果，蛋体经纬线条更加分明。

●彩蛋更换新装后，将开启两种开灯模式，且平行视觉效果和高空俯视效果截然不同。

●平日模式以相对简洁的色彩搭配、慢速的动态效果为主，比较柔和。从平行视角看，流水、星星、云朵等图案在蛋身上缓缓波动；从空中看彩蛋顶部，光点变换着大小，不停闪烁。

●到了节假日，彩蛋将呈现出更加欢快、绚丽的色彩和图案。从地面上看，各种图案和线条在蛋身快速流动；从高空俯瞰，一只椭圆形的眼睛或许正从顶部仰望天空，眼睑色彩变幻，仿佛在眨动。