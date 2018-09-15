“警医邮”网点增至20家-外省市驾驶证转入上海业务也可办理

见习记者 荣思嘉

晨报讯 自8月1日以来，全市“警医邮”便民服务点目前已达11家。从9月17日起，“警医邮”便民服务点将增至20家，覆盖全市各个区。其中，浦东新区3家、崇明和徐汇各2家，其余各区各1家，将为市民就近办理驾驶证业务提供更多便利。

推出“警医邮”服务后，全市可办理驾驶证业务的网点数量大幅增加。与开设在车管所、交警支队的窗口相比，“警医邮”网点可办理的业务种类相对集中，资源供给也更为高效，覆盖全市、多点可办的网点布局不仅能满足群众就近办理需求，还可避免排长队等候等情况。

“警医邮”服务点现阶段可办理的驾驶证业务种类包括期满换证、遗失补证、损毁换证、转入换证、初领驾驶证申请、增加准驾车型申请6类。值得一提的是，原先只能在车管所三个分所办理的外省市驾驶证转入上海业务，9月17日之后也可在全市20家“警医邮”服务点办理，不用再去车管所扎堆。

大部分驾驶证业务需申请人提供驾驶证专用照片，有些还需提供《机动车驾驶人身体条件证明》，导致申请人需在照相馆、体检医院以及办证网点往返跑。

“警医邮”将办证服务前移到医院，配备自助拍照机和业务受理机等设备，实现体检、照片、业务申请等信息一站采集、互联互通、网络核验，并通过远程集中受理、证件邮寄送达的方式，让“数据多跑路，群众少跑腿”，使办事群众只进一扇门便可提前享受多重服务，最大限度减少跑动次数和跑动距离。

“警医邮”的最大特点是为群众“一站式”提供体检、拍照、业务申请等多重便捷服务。