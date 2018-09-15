■《阿凡提之奇缘历险》定档国庆 ■晨报记者专访艺术顾问胡兆洪、导演刘炜-“勾起几代人的回忆”——— 阿凡提骑着小毛驴回来了！

晨报记者 陆乙尔

“我的小毛驴，有着倔脾气，叫它往东不往东，叫它朝南偏向西……”听到这熟悉的歌声里，年纪大一点的观众，第一反应一定是蓄着山羊胡子、头缠包布的阿凡提形象。

大胡子和小毛驴，小诙谐和大智慧，距离上海美术电影制片厂（以下简称“美影”）推出第一部“阿凡提”系列木偶动画已经过去三十九年了。如今，用时髦一点的话来讲，这位聪明又勇敢的大叔带着他的萌宠回来了！

3D版本的动画电影《阿凡提之奇缘历险》即将在国庆档与观众见面，晨报记者借此机会专访了新老版本都参与创作的美影导演胡兆洪与新版电影导演刘炜，与他们聊了聊老版木偶戏的难忘回忆，与新老团队“火花碰撞”下的电影。

忆往昔经典 “最爱《种金子》那股灵气”

与现在小观众们喜欢的《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》等国产动画系列相比，当年的《阿凡提的故事》（以下简称《阿凡提》）系列无论是形式上还是内容上都可以说得上“独树一帜”。这部陪伴了几代观众成长的布偶戏美术片，根据流传于新疆的相关民间故事改编而成，讲述了智者阿凡提利用自己的聪明才智为百姓伸张正义，惩戒贪婪的巴依老爷等人的传奇经历。

《种金子》、《卖树荫》、《驴说话》、《真假阿凡提》等这些家喻户晓的故事里，阿凡提都以机智幽默、能说会道、事事谙熟于心的智者形象出现，时而巧用“条件反射”训练毛驴读书，时而忽悠巴依老爷种金得金，他骑着小毛驴的悠闲形象是几代人的快乐童年记忆。

作为新版电影艺术顾问的胡兆洪，当年作为摄影参与了《阿凡提》系列的制作。回忆起近四十年前大家制作拍摄时热火朝天的情景，他仍然记忆犹新，“以前美影厂专门有部门负责制作人偶，多的时候有百来号人。我们拍一集的时候一般会有四台机器同时拍，布置好几个场景，这时候就需要提前制作八个十个阿凡提人偶。”

当被问到当时负责摄影有什么印象深刻的事时，胡兆洪调侃每次被问到类似的问题都很难回答。“每天都很琐碎，但都算不了什么，不是非常值得一提的情况。”也许是当年那段“痛并快乐着”的时光随着回忆愈发清晰，胡兆洪感慨道，“做美术片，观众看着觉得挺好玩的，但真正做起来是非常艰苦、枯燥和单调的，也要始终保持激情。”

在《阿凡提》系列动画中，胡兆洪的最爱还是《种金子》。美影在1979年推出的这一部时长为30分钟的美术动画片大获成功后，才陆续拍摄了之后十几集阿凡提的故事，并把它又放在了这一系列结尾第十四集。

“我觉得《种金子》是最有灵气，尽管技术工艺不是最完美，但整体上是最好的。”在这个故事中，巴依老爷向穷人放高利贷，阿凡提看不过去，利用对方的贪婪让对方以为自己能种金子。结果巴依把自己的金子全给了阿凡提做种子，阿凡提把这些钱全都还给了老百姓。

“阿凡提的聪明不同于我们平时所说的聪明智慧。”在他看来，这一集的巧妙之处在于设定了这样一个不合常理的逻辑却能让观众信服。“这种事情在生活中不会发生，没有人会相信一块钱种进去会变成两块钱，但在影片中就成立了，这就需要故事、人物设定等等都恰到好处，人们看完后愿意看到这样的事，愿意接受，这个设计就很高级很巧妙。”

电影创作亮点 “新疆采风，引入热门话题”

与胡兆洪一样喜欢《种金子》故事的人有很多，在新版电影《阿凡提之奇缘历险》创作团队里也有不少，因此电影剧本最初的设想是改编这个故事，不过在一轮又一轮的剧本修改后，“种金子”相关的元素已经所剩无几。

最终电影的故事在刘炜和其他编剧笔下，变成了一场突如其来的水危机打破了葡萄城的平静生活，在百姓的信任与嘱托下，阿凡提义无反顾地肩负起了寻回水源的重任，同老对手巴依、萌宠小毛驴和新朋友们一起踏上了穿越戈壁荒川的旅途。

作为艺术顾问，胡兆洪要为团队把关，他透露，首先要解决的难题，便是如何将片段式的传说改编创作出一个长达约两小时的大电影剧本，同时人物性格、社会关系等都需要进一步调整。“所有阿凡提的传说都是基于以前那个历史时期，社会结构关系跟现在已经有很大的不同。以前的矛盾有特定模式，有钱人是坏人，阿凡提为老百姓打抱不平。但现在不能这样子设计了，要构建更大的世界，让阿凡提有更大的胸怀。”

因此，相比以往的“小打小闹”，这一次阿凡提有了大关怀，冒险的动机是要解决老百姓的生存危机，同时，解决缺水危机的主线也贴合时下大众关心的如保护环境等热门议题。

在解决水危机的大框架下，主创团队如何在细节上丰富这个故事，至关重要。刘炜的方法是学习美影的传统，去新疆采风。“当年他们创作《蝴蝶泉》就去云南，创作《火焰山》就去火焰山，我们相当于传承了这套做事方法，这次采风也起到了很大的帮助，采完风之后我们的剧本又大改了一遍。”

比如电影的故事发生在葡萄城，葡萄城的原型便是民间传说中阿凡提的故乡喀什高台民居，最终电影里的这座热闹城镇依山而建，层层叠叠的建筑，纵横交错，四通八达。“这地方就像迷宫一样，但当地人告诉我们，如果是死胡同，它的砖就是长方形的方砖，六角形的则是通大路的，知道这个技巧就不会迷路。观众有心的话可以在电影里找找，很有趣。”

刘炜还告诉记者，采风时他看到了“达瓦孜”——一种类似于走钢丝的古老传统杂技表演艺术。回去之后，他便把它设计成了贯穿全篇的道具。另外，像当地因为日照充足而长成椭圆形的西瓜，因热爱绿色而喜欢戴代表着尊贵地位的“绿帽子”等习俗，刘炜都将这些有趣的点融进了剧本。大漠戈壁、雪山飞鸟、喀纳斯、魔鬼城等等，观众将随着阿凡提的脚步感受这些壮阔的自然美景，领略当地独特的风土人情。

创作“火花”多 “阿凡提、巴依老爷改人设”

胡兆洪说，相比剧本定稿到动画制作完成花费的约一年时间，设定人物加创作剧本才是更耗时耗力的持久战，耗费了近三年。从这里就可以看出，新老团队的交流并非一帆风顺。

新版电影是一个很典型又符合套路的冒险故事，看似简单，实则导演兼编剧刘炜与王长亮、王远超、七格三位编剧经过了一轮又一轮的“车轮战”，把剧本和人物设定改了一遍又一遍，才最终让所有主创以及美影艺委会点头通过了剧本。

美影方面，那些曾经创造或见证了阿凡提等经典形象诞生的老艺术家们在最初都坚持着老版人设不能变，而刘炜等人则希望在如今的观影审美下能有所创新，新团队与美影艺委会的讨论交流中经常“火药味十足”。胡兆洪透露，当时一轮一轮开会讨论，老前辈们看铅笔稿、黑白稿和渲染好的小片段，一开始都不大看好，有过很多反面意见和负面评价。“这不是打击年轻人，而是促使他们去考虑一些问题。”

他告诉记者，最典型的意见就是一些角色既定身份的改变和新角色的设定。“比如巴依老爷原来是反面角色，就是一个坏蛋，影片最终要打击他。新电影里巴依老爷只是一个视财如命、有缺点的人，在解决危机的过程中还起到了作用，人不算太好也不太坏，这是一开始比较集中的意见。”

而在刘炜看来，新设定下巴依老爷与阿凡提的关系仍然是对立的，并没有改变老版人物的本质关系，“他还是一个非常爱财、非常小心眼、很势利的人。他有着自己的小心思和算计，为了自己的好处又能利用阿凡提，才肯一起去找水源。”至于创新的地方，他卖了个关子，只透露巴依老爷最后会有一个反转。

同时，新版与老版最大的不同，便是新增加了动作担当女性角色古丽仙，她是一个身手敏捷、多才多艺的20岁维族少女，在电影中还会和阿凡提有感情戏。对此，胡兆洪坦言，他一开始知道编剧的这个点子后完全无法接受，因为这在老版中是完全没有过的，“那时候我立刻就写了一篇很长的批判文章发给他们，我觉得有些离经叛道了，太不可控，如果有负面影响会是毁灭性的。”

随后，他逐渐发现，这个角色与阿凡提并不是很明确的要相伴终生或是谈婚论嫁的设定，只是掺入了一些个人情感因素，“原来的阿凡提和人交往是完全浮在空中的，古丽仙就让他的情感有了实在的东西，更像普通人，这就让阿凡提更加立体丰满了，有血有肉接地气。这对于当下的观众接受这个故事也会有帮助，我就和编剧他们一起下功夫，看怎么把握好这个程度。”胡兆洪接受后的看法其实和刘炜等编剧们最初创造这个角色的初衷不谋而合。“两人的关系有点像《疯狂动物城》里兔子和狐狸的感觉，是那种朦胧的感觉。”

传承压力大

“要效仿的是前辈那种精神”

今年的国庆档十分拥挤，有十几部国产新片齐上映。

《阿凡提之奇缘历险》尽管有着“美影”这块金字招牌，也有经典IP光环保驾护航，然而有时候所谓“情怀”也有可能是把双刃剑，续得好了众人称赞，一着不慎便有可能满盘皆输，往往越是爱阿凡提的观众会愈加严格，“复刻经典”沦为一件吃力不讨好的差事。比如《黑猫警长》也是许多80后、90后的美好童年回忆，然而2015年美影推出的《黑猫警长之翡翠之星》电影无论是票房还是口碑都差强人意。

胡兆洪说，美影的前辈们在作品形式上有着艺术追求，如今的动画人要传承经典，应该仿效的是那种精神，是对于创作思想、艺术实践的追求。“我们以前讲的中国动画的美学特点，一是立足于本民族的文化之根，就是以中国文化为基点，这样去发掘中国文化当中最有价值的东西。二是在不断地追求创新，孜孜不倦的去追求动画艺术本体的美，像当年创造了很多新形式，包括剪纸、默片、水墨动画。”

身为年轻一辈的动画人，刘炜对此更是深有体会。“我感受最深的就是美影人非常认真严谨，多考据。”他也希望与中国动画人一起努力，创作更多有中国味道的动画作品。

下个月初，《阿凡提之奇缘历险》就要正式与观众见面了。见证了阿凡提从诞生到风靡全国，沉寂后又新生这漫长四十年的胡兆洪如今的愿望很简单，“我们想借这部影片，勾起观众一些以前看阿凡提的亲切回忆，回忆起保存在内心深处的一些既往经历。就像我们一起唱一首歌会想起那个歌手，重复看一个电影桥段会想起十年二十年以前，这种情感很宝贵。”