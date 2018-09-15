布局锂电池产业复星入局新能源车

记者 林劲榆

晨报讯 复星宣布进入新能源汽车领域，布局锂电池产业，瞄准行业前三，近年来，新能源汽车产业炙手可热，宝能、复星、平安等大型的金融集团都已经重金布局。

昨天，复星集团宣布，投资国内领先的新能源动力电池企业天津市捷威动力工业有限公司，并将全面赋能捷威动力，打造中国乃至全球新能源动力电池行业的领导者。

捷威动力联合创始人、总经理王驰伟发布了获复星投资后的新一轮发展战略：将聚焦乘用车市场，目标是未来五年成为全国排名前三的国内领先的动力电池企业，未来十年成为世界排名前三的国际一流的动力电池企业。为此，捷威动力将投资8亿元投入研发中心和工程中心建设，扩大并新建江苏盐城等地的生产基地，迅速提升产能规模。得益于研发的投入和技术突破，近期捷威将实现能量密度270W h/kg的电芯量产。

复星入股后，将从上下游产业链布局、拓展全球市场、国际化人才引进三个方面全面赋能捷威动力，助力捷威动力打造全球领先的新能源动力企业。

复星国际董事长郭广昌表示：“复星非常看好新能源行业长期发展机会，看好捷威动力在三元电池很好的产品性能，特别是很好的产品可靠性与一致性。”

新能源汽车产业正成为产业巨头必争之地，数据显示，在国家政策的大力支持下，新能源汽车产业2015年以来进入高速发展期。2017年中国新能源乘用车销量超过了57.8万台，全球占比46.7%，中国已成为全球新能源车市场的核心。受电动汽车市场带动，中国动力电池行业成长迅速，机构预测2020年中国动力电池市场规模约为1320亿元，市场前景广阔。