晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市平开走低，天然气板块拉升，盘中长春燃气涨停，贵州燃气、深圳燃气、皖天然气、大通燃气等纷纷拉升；同时受蔚来汽车上涨近80%的利好带动，汽车板块也集体高开，江淮汽车封一字板；午后股指恢复横盘格局，最后沪市以小跌4点报收，创业板则是大挫。

军工板块业绩佳

公开数据显示，今年军工板块上半年实现营业收入为1305.0亿元，同比增长10.7%；扣非净利润为44.05亿元，同比增长44.3%。地方军企板块整体营业收入为34.5亿元，同比增长9.3%，扣非净利润为0.4亿元，实现同比扭亏，基本面有所改善。民参军板块2018年上半年延续高增长态势，实现营业收入为151亿元，同比增长35.1%；扣非净利润为14.9亿元，同比增长21.7%，业绩的高弹性源于军品订单的快速回升。

机构认为，军工行业基本面拐点逐步显现，国防预算增速超预期，2018年中国国防预算11070亿元，同比增长8.1%；另外，军工产业链业绩迎来拐点，随着军改影响逐步消除，订单补偿效应明显。而实战化练兵加速新装备列装，则有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。

雄安基建上快车道

从目前已披露的信息看，今年雄安新区总体投资规模在3000亿元左右，主要集中在基础设施建设和产业发展两大方面。其中，超过2300亿元的投资集中在铁路、公路、排水、生态修复、拆迁安置等基础设施建设方面；约600亿元投资集中在重大产业项目上，包括建设信息产业园、智能车联网示范区等。此外，还有约120亿元的公共服务类投资，主要包括数据平台、学校、医院等项目的建设。

机构预计：下半年雄安新区的基建项目将迎来快速上升期。

存在弱反弹空间

截至9月11日，全A破净公司数达303个，占两市股票总数8.56%。回顾过去15年A股历次大底，当前破净规模已经超过2013年和2016年的底部，所以关于底部的那个点是难以预测的，但底部区域是容易判断的，那就是估值有底，政策有底、成交量有底以及抛压有底。

目前市场对大部分风险因素都已有所预期，机构仓位的系统性下调，是未来行情看好的最乐观基础，也许我们不必期待大盘连续拉升，但在眼下的低位坚持对优质错杀股的低吸绝对是一个好的策略。

技术上，周四沪市成功站上5日均线，但上方10日均线附近叠加2700点的整数关口压制明显，股指大方向还是继续磨底。好在沪市周线与M ACD指标形成底背离态势，短期股指存在弱反弹空间。