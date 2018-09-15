风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

最近行情似乎有点企稳，很久没有来工作室串门的好运营业部诸葛经理中午吃好饭出现在高智等人面前。华风说，是不是股票大跌，营业部收入大减，没有心思跟大家聊天了。诸葛表示公司前几个月自营盘操作得不尽人意，确实有很大压力，但最近压力有所减轻。

“那请高智給你们操盘呀。你们公司那几位操盘的都是书读头，学习不错，做股票脑子还差点，经验不够嘛。”娇娇说道。

“话不能这么说，高学历的年轻人也有自己的长处。前面几个月他们没有顶住大盘的下跌，业绩回撤得很厉害，进入下半年后，他们采取了对冲手段，业绩又有了回升。”诸葛经理似乎心有余悸地回答。

“他们是怎么做到业绩转好的，大盘这个月就没有好好涨过呀。”华风插话。

“最近做点认沽期权，收益还不错。股票没法做了，只能在衍生品方面多动一些心思。”诸葛经理语气中有点小得意。

“近期A股市场低迷。在不亏损就是赢家的市场氛围下，期权的保险功能开始获得市场关注，规模呈迅速增长态势。上周50ETF期权平均日成交达188.84万张，同比大增22.89%。未平仓合约200.27万张，同比增加15.31万张，近几个月成交量持续创出历史新高。”高智说。在做多策略全面失效的情况下，不少机构开始研究期权策略。

“A股不确定因素太多了，一时难以把握，券商是价值投资者，我们手上的股票都是经过调研和长期跟踪才买的，真的不舍得抛，那怎么办呢？在大势看空的情况下我们只能尝试50ETF期权，主要买的是看跌期权，用期权来对冲、来套保，以规避风险。”诸葛经理道。

“中小投资者确实越来越难做股票了，因为从事期权交易有‘门槛’设置，所以小散是没有对冲风险工具的，他们在做多失效的情况下，其实风险敞口巨大，他们根本就不知道每天都有做空的对手盘存在。”高智感慨地说。我国首个场内期权产品上证50ETF期权已经上市运行了三年半。有相当多的机构这段时间以做空为主，小散看多手里的股票确实很难赚到钱。

下周一行情预测：收阳仓位：70%