范忆琳:读书梦，体操梦

晨报记者 王 嫣

9月8日上午，范忆琳扎着马尾、穿着白色T恤，背着双肩包走进交大闵行校区新行政楼往来的报到人群中，就像一名走错地方的中学生。

谁能想到这个身高不到1米5的小丫头，会是世界冠军，是闪亮在奥运赛场的体操运动员呢？

控体重几天不让吃喝说是抑郁也没有问题

范忆琳即将入读的，是交大经济管理学院的人力资源专业。姚明、刘国梁、马龙、许昕都算是师兄，当然还有体操队的大师姐眭禄。伦敦奥运会后眭禄到交大读书，如今研究生都快毕业了。范忆琳选择人力资源专业很大程度上就因为“禄姐读的是这个”，当然她自己也觉得“这个专业适合一点”。

怎么个适合法，其实范忆琳也没有概念。大学里的专业她并没有深入研究，只觉得应该多学点知识，退役后要把本科上完。如果大学里有”烘焙”这个专业，范忆琳肯定果断报名了，这是她最大的爱好。“都说吃甜食让人开心，自己不能吃，看着大家吃得开心，我也开心。”

范忆琳说，她属于“一歇容易发胖型”，半天不练体重就上去了。控体重的时候什么都不能干，就找点自己喜欢的事情干干。牛奶冻成冰沙，随便加点水果就很好吃。越不让吃，越是在吃的上面动脑筋，范忆琳说的没错，她逆反。

最逆反的时候是2014年11月到2015年初那几个月，15岁的范忆琳到了发育阶段，再加上受伤休息了半个月，训练不系统，体重涨得比较快。教练天天盯着体重秤，给范忆琳定的标准是37公斤，但她迟迟降不下来。“我已经下来6斤了，就用了3天。开始当然很好减，但我很不舒服啊。你又不让我吃，连水都不让我喝的话，当然肯定会想死的感觉。但教练急于看到那个数字，我就觉得我已经下来6斤了，你可以让我停一段时间。但他们还要让我继续往下降，我就会很累，练不动。他们看到我练不动，就说我体重重了，但这是（因为）疲劳。后来还让让我下（体重），他们就说，‘啊，怎么下你体重就这么难。’就这么说。我就开始自暴自弃，上来5斤下去5斤，可能幅度没有那么夸张，一天之内3斤范围。”已经是4年前的事了，小丫头仍止不住碎碎念。

生理问题引发情绪问题，回想着那阵子的自己，范忆琳皱着眉，却笑了，“叛逆。他们（报道）写抑郁也没有问题。”“当时一个组里面大家都练得好好的，教练天天就盯着我。比如说我练不好，教练就发脾气说：你们都得盯着她不能让她吃。队员肯定也会烦我呀，她们自己也要训练，盯我干嘛呢？都是同样年纪的小姑娘，也不懂该怎么处理，我肯定就喜欢一个人，就这样。”

其实，这之后没多久，范忆琳的体重就达标了。“训练进入正轨，正常吃、正常训练，就不会那么难。”但真正结束这段阴霾，还是后来在比赛中拿了成绩。自己长了信心，教练见她完成动作有质量，便也不再紧抠数字。如今范忆琳的体重已“高达”42公斤，但身体能负荷，训练也有自觉性，“控体重”再也不是问题。

小事自己管难题找姐姐

范忆琳的爸爸范炳柱知道这些，已经是范忆琳憋了几个月，终于爆发说“不想练”的时候了。她说自己从小就这样，被爸爸送去练体操，虽然没有很喜欢，但也不会说。当下的情绪总是自己当下压过去，来回几下实在压不下去了，才说出来。“5、6岁开始一个星期才接回家一次，所以很多事都是我自己做决定。”范忆琳觉得，大事儿队里管着，小事儿她习惯自己安排了，也就不太向爸爸禀报。

真遇到问题，范忆琳会求助“姐姐”。难得国家队给了一天半的假到大学报到，她一落脚就赴了以前上海队姐姐的约。陪她交大报名的，则是另一个姐姐。她的微信里，连幼儿园大一两届、一起练体操的姐姐都还有联系。国家队的师姐眭禄，因为差着两个奥运周期，其实交集很少。“小时候（看她）就是崇拜，觉得这姐姐好厉害，能参加世锦赛。”

范忆琳说自己接触不到圈外的朋友，虽然一路到国家队身边熟悉的身影越来越少，但知心的朋友一两个足够了，她并不孤单。有不开心的事，她也会和朋友说。“找这些姐姐？”“也有小哥哥。”范忆琳调皮地笑着，“我可能只是找人说一下，可能也没多大事，但我得对着个人，不能真去找个树洞。他们也会抱怨，但感觉到我真的伤心的时候，他们会帮我把思想梳开：为什么教练会生气，当时你应该怎样怎样……如果你已经跟教练有了对立情绪，思想不统一，有个人帮你分析还是很好的，不一定每个结都能自己打开。他们经历过这些，有经验还是很好的。”

愿把时间都交给体操备战东京不想留遗憾

9月7日的全国体操冠军赛，她拿出了去年世锦赛夺冠的套路，尤其是顺利完成了自己名字命名的后摆转体180成团身后空翻两周下，14.967分夺冠，宣告成功复出。6个月重回巅峰，算是恢复得蛮快的，但范忆琳说，任务都在眼前，自己不去抓住可就没了。“亚运会已经错过了，没赶上队测。现在讲究公平公正公开，要拿数据去说话。我也不想很赶，赶得太急再受伤怎么办？”但这次冠军赛的冠军，给了范忆琳很大的信心，更重要是适应。在10月世界杯之前，赛场的感觉回来了。

下一阶段，范忆琳的主要目标是世界杯拿成绩，从而获取奥运资格。然后就能放心去发展难度，“休息了半年，原本发展难度的计划耽误了。新动作是我从来没做过的类型，得重新去学、得有时间练。”

范忆琳的终极目标，当然是2020东京奥运会。东京奥运会的体操团体赛改赛制为“4+2”，2位个人选手的成绩不计入团体分，范忆琳就要靠自己高低杠的王牌去拼那个“2”。“我特别想备战。里约奥运会没能进决赛，是不够努力也好，其他因素也好，我想用这两年备战的这个过程，去弥补那个遗憾。但最后真要是没选上也不会觉得天塌下来，队里的每个人都特别努力。其他人真的能上，我是真的挺替别人开心。”范忆琳说到那两个“真的”，咬得特别重，特别强调。至于她自己，“体操只是生活的一部分，享受好了，努力过了，没有遗憾就行。”

为了一个新奥运周期，范忆琳自愿把时间都交给体操。一三五、二四六，三个全天，三个半天。全天就是6点出早操，上午8点-11点半训练，下午3点到6点半训练；半天也需要练4个半小时。手机周一到周六没收，星期天也不能出门，哪怕范忆琳已经是19岁的“大人”了，依然要服从体操队的规定。

因为要看白天的技术录像，她们被允许使用PAD，但9点半PAD也会收上去。这之前治疗、吃饭、洗完澡，已经9点；这之后也就只有睡觉，等着迎接第二天的训练……而那个半天，体操队经常会安排语数英还有法律、心理课，“一上课就没有治疗的时间，上完之后赶紧回房间睡觉，第二天又是一个全天。”所以范忆琳说，一不上课，大家都还蛮开心的，就在房间睡觉。可不是吗？这么满的日程表，听着都觉得累。

“他们有些人没事儿看书，我真的看不进去，睡觉的时间都不够。我小时候还喜欢做手工、刺绣，现在宁愿发呆都不愿意干别的事情，真的太累。”范忆琳说。这也是她把唯一一个休息天贡献给烘焙的原因，哪儿都不想去，在家捣鼓甜品，想怎么来就怎么来，脑子才能完全放松。

范忆琳说：“体育这个圈子里，真的看不出来一个人在赛场背后的东西。我一直在这个圈子里，看着有的选手受伤再复出、再受伤再复出……我去坚持是我自己的事情，但看到别人的坚持是另外一种感觉。”

“你希望自己是运动生涯很长的人吗？”我问。范忆琳说：“我没有给自己定时间。如果没有能力了，也就不要硬撑。但现在我还有这个价值在，我就一定要去比去拼。国家培养你那么久，你不能退缩，要你站出来，你就不能退缩。”

回顾自己的体操生涯，范忆琳觉得，失去了很多东西，失去了……她在心里历数自己的失去，但很快就决定忽略不计，“我没觉得我错过很多人生，得到的肯定更多。”