晨报记者 孙俊毅

本周末欧洲联赛重燃战火，彩民也有了更多的竞彩选择。周六023英超 15日19:30热刺VS利物浦

热刺上轮联赛客场1比2爆冷输给沃特福德，成就了对手的四连胜，也让自己尝到了赛季首场失利。阿里在英格兰队与西班牙队的欧洲国家联赛中受伤，本场伤停；主力门将洛里因伤缺席了上轮联赛和法国队比赛，最近又陷入酒驾风波，目前他大腿伤势仍未痊愈，本场继续缺席。

利物浦上轮2比 1击败莱斯特城，取得英超四连胜开局，4场比赛仅仅丢了1球。利物浦三名被巴西队征召的球员阿利松、菲尔米诺以及法比尼奥本周四才参加球队训练，但三人在上一场热身赛中都轮休，因此体能不应有问题。从本场比赛开始，利物浦将迎来魔鬼赛程，未来20天，“红军”先后迎来热刺、巴黎、南安普顿、切尔西（联赛杯）、切尔西（联赛）、那不勒斯和曼城，几乎每一场都是硬仗。

上赛季利物浦客场 1比4惨败给热刺，那场比赛热刺机会无数，甚至可以取得更多进球，当时主流机构开出的亚盘基本是热刺让平半中水，而本场比赛机构初盘开平手，后市调整为客让平半中高水，是近几个赛季热刺在出场面对利物浦时首次受让，情况不太妙。

竞彩胜平负推荐：

热刺 VS利物浦 负/平

周六073英超 16日00:30

沃特福德VS曼联

沃特福德取得英超开局四连胜，和利物浦、切尔西并列第一，令外界惊呼神奇。曼联在连输给布莱顿、热刺之后，上一轮好不容易赢了伯恩利，但拉什福德被红牌罚下，本场停赛。在国际比赛日被撞成脑震荡的卢克·肖也将无缘本场赛事。主流机构对本场开客让半球中水，显然是对状态神勇的沃特福德有所忌惮，半球盘也是曼联面对沃特福德能开出的最低极限的盘口，此次客场之旅或难拿3分。

竞彩让球推荐：

沃特福德（+1）VS曼联 胜