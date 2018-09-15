这个特殊的群体，习近平格外关心

“健全人可以活出精彩的人生，残疾人也可以活出精彩的人生。我们每个人都要珍惜生命、追求健康，努力创造无愧于时代的精彩人生。”

残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。习近平曾多次强调，全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。做好残疾人工作，事关八千多万残疾人及其家庭的民生福祉，事关全面建成小康社会大局。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视残疾人事业发展，不断健全残疾人权益保障制度，努力“让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活”。

在中国残联第七次全国代表大会到来之际，让我们重温习近平总书记对残疾人朋友和残疾人事业的关爱和支持。

全面建成小康社会 残疾人一个也不能少 中国有几千万残疾人，2020年全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。为残疾人事业做更多事情，也是全面建成小康社会的一个重要方面。 ——2016年7月28日，习近平在河北省唐山市考察时的讲话 因病致贫、因残致贫问题时有发生，扶贫机制要进一步完善兜底措施，在医保、新农合方面给予更多扶持。 ——2016年4月，习近平在安徽金寨考察时的讲话 我们坚持政府主导，把扶贫开发纳入国家总体发展战略，开展大规模专项扶贫行动，针对特定人群组织实施妇女儿童、残疾人、少数民族发展规划。 ——2015年10月l6日，习近平在2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲

努力实现残疾人“人人享有康复服务” 要坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。 ——2016年8月，习近平在全国卫生与健康大会上的讲话 要重视重点人群健康，保障妇幼健康，为老年人提供连续的健康管理服务和医疗服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，关注流动人口健康问题，深入实施健康扶贫工程。 ——2016年8月，习近平在全国卫生与健康大会上的讲话 我们要保障妇女基本医疗卫生服务，特别是要关注农村妇女、残疾妇女、流动妇女、中老年妇女、少数族裔妇女的健康需求。 ——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会开幕式上发的讲话 发展残疾人事业，加强残疾康复服务。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作的报告

中国梦也是每一个残疾朋友的梦 健全人可以活出精彩的人生，残疾人也可以活出精彩的人生。我们每个人都要珍惜生命、追求健康，努力创造无愧于时代的精彩人生。 ——2016年7月28日，习近平在河北省唐山市考察时的讲话 中国梦，是民族梦、国家梦，是每一个中国人的梦，也是每一个残疾朋友的梦。我们都要凝心聚力，在实现人生梦想的同时，共同推动中华民族的美好梦想早日实现。 ——2014年5月16日，习近平在北京会见第五次全国自强模范暨助残先进集体和个人表彰大会受表彰代表时的讲话 残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。 ——2014年3月20日，习近平致信祝贺中国残疾人福利基金会成立30周年

推动国际残疾人事业共同发展 残疾人是人类大家庭的平等成员。在全球范围内推进可持续发展，实现“一个都不能少”的目标，对残疾人要格外关心、格外关注。 ——2017年底，习近平向2013－2022年亚太残疾人十年中期审查高级别政府间会议致贺信 中国将进一步发展残疾人事业，促进残疾人全面发展和共同富裕。中国将一如既往推动包括亚太地区在内的国际残疾人事业共同发展。 ——2017年底，习近平向2013－2022年亚太残疾人十年中期审查高级别政府间会议致贺信 我们要加强各国议会、政党、民间组织往来，密切妇女、青年、残疾人等群体交流，促进包容发展。 ——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上讲话

（整理/张恪忞）

来源：央视网