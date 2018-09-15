习近平“典”引中俄未来

善用古诗词谚语来表情达意，是习近平的语言风格。习近平关于中国和俄罗斯的讲话和发言所引用的古典名句，闪耀着博大精深的智慧光芒，寓意深邃，生动传神。

“亲仁善邻，国之宝也。”

此语典出春秋儒家十三经之一《左传·隐公六年》，意为与邻者亲近，与邻邦友好，是我们的国宝。

行要好伴，住要好邻。中国和俄罗斯作为两个体量庞大的邻居，一直视对方为好邻居、好朋友、好伙伴，长期坚持平等相待，相互尊重的原则，面对复杂多变的国际形势，中俄发挥大国作用和担当，树立了以合作共赢为核心的新型国际关系典范，为维护地区及世界和平稳定贡献了强大正能量。

习近平在多个场合也表达了对中俄友谊的肯定和信心：

双方要巩固传统友谊，加强全面协作，推动中俄全面战略协作伙伴关系再攀高峰，更好惠及两国人民。

——2018年9月11日，习近平同俄罗斯总统普京举行会谈

我同普京总统建立了密切的工作关系和良好的个人友谊，保持年均5次会晤的频率，共同引领和规划两国关系发展。

——2017年7月3日，习近平接受俄罗斯主流媒体采访

中俄两国要不断巩固传统友谊，继续携手走向复兴。

——2015年5月8日，习近平在莫斯科会见18名俄罗斯老战士的讲话

俄罗斯是中国的友好邻邦。这次访问俄罗斯，是我担任中国国家主席后第一次出访，是这次出访的第一站，也是时隔3年再次来到你们美丽富饶的国家。

——2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表题为《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展》的演讲

中俄两国山水相连，是好邻居、好伙伴、好朋友。亲仁善邻，国之宝也。我和普京总统一致决定，把扩大各领域务实合作作为今后两国关系发展的重点，为提高两国人民生活水平和质量提供重要推动力。

——2013年3月22日，习近平出席俄罗斯中国旅游年开幕式的讲话

【专家解读】中国社科院上海合作组织研究中心秘书长、中亚俄罗斯问题专家孙壮志：中俄建立了全面战略协作伙伴关系，已经到了历史上最好的时期。具体来说，高度的政治互信，领导人之间的互访非常的频繁，在两国的外交政策中都把对方作为非常优先的方向，非常重视双边关系的发展，从领导层面做出了很多长期的规划，而且领导人之间的个人友谊也非常好。

“大船必能远航。”

此语出自俄罗斯谚语。俄罗斯需要一个繁荣稳定的中国，中国也需要一个强大成功的俄罗斯。

“中俄关系只能前进，不能后退。”“巩固中俄世代友好的任务任重道远，没有休止符。”对于中俄关系发展，习近平信心坚定。

中俄保持密切的高层交往，体现了两国关系的高水平和特殊性，也凸显了两国关系在各自外交议程中的优先地位。在双方共同努力下，两国关系的政治优势正在不断转化为实实在在的合作成果。双方相互坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，坚定支持对方维护自身安全和发展权益，树立了大国、邻国关系典范。

——2018年9月11日，习近平同俄罗斯总统普京举行会谈

习近平强调，在当前复杂多变的国际形势下，中俄关系发展得好，对中俄各自发展振兴、对世界和平稳定都至关重要。

——2017年6月8日，习近平会见俄罗斯总统普京

发展和深化中俄关系是两国的战略选择。无论国际风云如何变化，我们都要全力把两国关系发展好、维护好。

——2017年5月14日，习近平会见俄罗斯总统普京

今年3月，在给俄罗斯当选总统普京的贺电中，习近平指出，“中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好水平，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体树立了典范。”

在《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年纪念大会上，习近平指出，在条约精神指引下，中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上快速向前发展，各领域合作取得丰硕成果。

——双方都把对方作为本国外交优先方向，和睦相处、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，相互尊重并坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，建立起高度政治互信。

——双方都把对方发展视为本国发展的机遇，相互坚定支持对方办好自己的事，相互坚定支持对方发展强大，相互给力借力，致力于共同发展，实现共同繁荣。

——双方建立起完备的高层交往机制，及时就彼此关切的重大问题密切沟通、深入磋商、坦诚交流，化解合作中出现的困难和问题，确保双边关系高水平运行。

——双方基于共赢原则开展互利互惠经济合作，双边贸易额15年间增长了10倍多，合作领域从单纯贸易扩展到投资、融资、能源、航空航天、高技术、高铁、农业、地方等各个领域，合作方式从单纯买卖关系扩展到联合研发、联合生产，合作层次从边境贸易发展到战略性大项目，经济利益深度交融。

——双方人文交流蓬勃开展，国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年相继成功举办，媒体交流年活动正在如火如荼开展，两国民众相互好感增多，传统友谊日益巩固。

——双方在国际和地区事务中密切协调和配合，在联合国、上海合作组织、亚信、金砖国家、中俄印、二十国集团等国际和地区组织中相互支持协作，共同推动国际和地区热点问题政治解决进程，完善全球治理体系，成为促进国际和平稳定的关键因素和建设性力量。

【专家解读】华东师范大学国际关系与地区发展研究院青年研究员万青松：中俄所面临的内外环境的相似性，使得两国领导人对中俄关系发展都有一个比较清晰的定位，那就是一如既往地构建战略协作伙伴关系，不仅要造福于两国人民，而且对整个世界的未来发展都具有巨大的正能量。

“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”

此句出自唐代诗人李白《行路难·其一》，意为即使前路困难重重，总有一天会乘长风破万里浪，挂上云帆，横渡沧海。引申为只要坚定信心，就会实现理想施展抱负，到达理想的彼岸。

5年多前，习近平作为国家主席首访俄罗斯，曾引用这句中国古诗来展望中俄友好关系前景。

“展望未来，我们对中俄全面战略协作伙伴关系发展充满信心。”习近平表示，“我愿继续同普京总统一道，引领和推动两国关系沿着既定轨道健康发展，更好促进两国各自发展振兴，更好促进世界繁荣稳定。”

应习近平邀请，俄罗斯联邦总统普京于2018年6月8日对华进行国事访问。两国元首一致同意，秉持世代友好理念和战略协作精神，拓展和深化各领域合作，推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。

“中俄全面战略协作伙伴关系成熟、稳定、牢固。”习近平在同普京会谈时强调，“无论国际形势如何变幻，中俄始终坚定支持对方维护核心利益，深入开展各领域合作，共同积极参与全球治理，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体发挥了中流砥柱作用。”

9月11日，习近平在同俄罗斯总统普京会晤时指出，“中俄同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，肩负维护世界和平稳定、促进发展繁荣的重任。中俄要在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内密切沟通和配合，同国际社会一道，推动热点问题政治解决进程，携手维护国际公平正义和世界和平稳定，坚定不移维护联合国宪章宗旨和原则，共同反对单边主义和贸易保护主义，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”

【专家解读】中国外交部部长助理张汉晖：在两国元首的战略引领下，中俄关系积极、健康、稳定发展，合作道路越走越宽，合作内涵越来越丰富。未来中俄两国应持续深化政治和战略互信，大力推进经济利益融合，进一步筑牢民心工程，携手推动构建人类命运共同体，为建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而不懈努力。

来源：中国日报网