引领中俄关系发展 共促区域和平繁荣——国际社会高度评价习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛

９月１１日至１２日，国家主席习近平应邀赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛，同俄罗斯总统普京共同引领新时代中俄关系发展，同东北亚各方共商区域和平与发展大计。俄罗斯、日本、韩国和蒙古国等国专家学者认为，习近平主席此访为中俄关系增添了新动力，为区域合作开辟了新前景。

访问期间，习近平主席同普京总统规划下阶段两国务实合作方向，商定继续深入开展共建“一带一路”与欧亚经济联盟发展战略对接，积极打造合作新增长点，将两国高水平政治关系优势转化为更多务实合作成果。

东方经济论坛组委会秘书长科比亚科夫认为，习近平主席出席本届东方经济论坛是俄中关系发展的新里程碑。俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，俄中元首会晤将进一步促进两国各领域关系发展，特别是使双边经贸关系迈上新台阶。

“与中方密切协作，努力开拓中国市场，积极参与‘一带一路’建设，对于俄方来说至关重要。借助‘一带一路’建设，俄方可促进本国特别是俄远东地区改善基础设施，为俄中经贸合作取得长足发展创造条件。”安德烈·奥斯特洛夫斯基说。

“东方经济论坛有助推动俄与包括中国在内的东北亚国家加强协作。”俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣说，负责俄远东发展的俄联邦机构正密切关注已启动的远东合作项目的落实情况，鼓励俄企业赴远东发展、投资，期待俄中相关企业在项目磋商和落实方面迈出更大步伐。

日本福井县立大学名誉教授凌星光说，从中俄两国领导人的讲话和交流中可看出，两国战略性经济合作正在落实，中俄在远东地区的经济合作将加速推进。同时，有了中国和俄罗斯的密切合作，东北亚地区经济合作将出现崭新局面。

专家们认为，在本届论坛全会上，习近平主席在致辞时提出的重要主张，顺应时代发展潮流，契合域内各方利益，为开创东北亚地区美好未来描绘了清晰可行的路线图。

俄对外经济银行第一副行长尼古拉·采霍姆斯基指出，在贸易保护主义抬头的背景下，中国是地区经济一体化和贸易全球化的积极倡导者。“我认为中国所倡导的发展方向对于国际社会至关重要，只有通过活跃的贸易和公平竞争才能使各国经贸获得长足发展。因此我非常赞同习近平主席在论坛全会上关于发展战略对接、构建东北亚经济圈的倡议”。

日本经济学家田代秀敏说，东北亚各国加强合作有利于区域繁荣稳定。日中两国在区域内携手合作，能够构建共赢关系。期待本次东方经济论坛能成为打开日中合作新篇章的重要一步。

韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花说：“习主席参与东方经济论坛，传递出中方坚持不懈对外开放、与地区其他国家加强合作的信号是明确的、有力量的。”她说，东北亚地区合作不仅能为稳定地区发展提供重要力量，并且也向世界表明，开放、合作、共赢的理念在当今世界发展潮流中多么重要。

蒙古国国际问题专家、前外交官巴雅尔呼说，习近平主席的讲话明确传达了一个信息：中国重视并支持东北亚经济全面合作与共同发展。这对于包括蒙古国在内的许多国家是一个难得机遇。蒙古国政府层面已达成共识，只有与两大毗邻国家和其他东北亚国家继续深化经济合作，蒙古国经济才有可能保持平稳增长。（参与记者：李奥、栾海、王可佳、陆睿、阿斯钢）

来源： 新华网