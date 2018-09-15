全力培养社会主义建设者和接班人 ——论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话

培养什么人，是教育的首要问题。

“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，在全国教育大会上，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，指明了教育工作的根本任务、教育现代化的方向目标，明确了培养社会主义建设者和接班人六个方面的重点任务，是坚持立德树人的重要认识论和方法论，为加快推进教育现代化、建设教育强国提供了根本遵循。

古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的。正如习近平总书记在大会上所强调的：“我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。”推进教育现代化不能忘记初心，必须坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，不断培养一代又一代社会主义建设者和接班人。不管什么时候，为党育人的初心不能忘，为国育才的立场不能改。

我们要培养的社会主义建设者和接班人，应该具备什么样的基本素质和精神状态？我们培养的人，必须树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，没有这一条，培养社会主义建设者和接班人就不成立了；爱国主义是中华民族的民族心、民族魂，我们培养的人，必须具有爱国情怀，时刻不忘自己是中国人；育人的根本在于立德，我们培养的人，必须坚持立德为先、修身为本，具有大爱大德大情怀；非学无以广才，我们培养的人，不仅要有中国情怀，而且要有世界眼光和国际视野；任何时候奋斗精神都不能丢，我们培养的人，必须树立高远志向，具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度；社会主义建设者和接班人必须全面发展，我们培养的人，必须具备德智体美劳综合素质。

如何培养社会主义建设者和接班人？习近平总书记在讲话中强调要在六个方面下功夫：坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。我们要认真学习、深入领会、全面贯彻。必须深刻认识到，只有在坚定理想信念上下功夫，增强学生的“四个自信”，才能让他们立志肩负起民族复兴的时代重任；只有在厚植爱国主义情怀上下功夫，教育引导学生坚持爱国和爱党爱社会主义相统一，才能让他们立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家；只有在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，才能让他们成为有大爱大德大情怀的人；只有在增长知识见识上下功夫，教育引导学生增长见识、丰富学识，才能让他们沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进；只有在培养奋斗精神上下功夫，教育引导学生历练敢于担当、不懈奋斗的精神，才能让他们做到刚健有为、自强不息；只有在增强综合素质上下功夫，教育引导学生培养综合能力，才能让他们德智体美劳全面发展。

浇花浇根，育人育心。坚持把立德树人作为根本任务，全力培养社会主义建设者和接班人，培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所要求的人，中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代人的接力奋斗中变为现实。

来源： 新华网