习近平总书记为这些英模做过批示

伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。在实现中华民族伟大复兴的中国梦的前路上，榜样的力量是无穷的。

党的十八大以来，习近平总书记曾多次指示批示全党向优秀先进典型学习：他们，牢记党的嘱托，担当尽责，无私奉献；他们对党忠诚，心系群众，忘我工作；他们一腔赤诚，敢为人先，以祖国富强、民族振兴、人民幸福为己任，不负韶华，持续奋斗……他们是新时代奋斗者最美的样子，是我们前行的灯塔。我们整理了总书记指示、批示过的部分先进典型，一起走近他们的故事。

守岛英雄王继才

王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神，使之成为新时代奋斗者的价值追求。

——2018年8月6日，习近平对王继才同志先进事迹作出重要指示

事迹：王继才生前是江苏省灌云县开山岛民兵哨所所长。开山岛位于我国黄海前哨，面积只有两个足球场大，战略位置十分重要。1985年部队撤编后，设立民兵哨所，但因条件艰苦，先后上岛的10多位民兵都不愿长期值守。1986年，26岁的王继才接受了守岛任务，从此与妻子以海岛为家，与孤独相伴，在没水没电、植物都难以存活的孤岛上默默坚守，把青春年华全部献给了祖国的海防事业。2014年，王继才夫妇被评为全国“时代楷模”。今年7月27日，王继才在执勤时突发疾病，经抢救无效去世，年仅58岁。

抗灾抢险牺牲英雄

黄群、宋月才、姜开斌三位同志面对台风和巨浪，挺身而出、英勇无惧，为保护国家重点试验平台壮烈牺牲，用实际行动诠释了共产党员对党忠诚、恪尽职守、不怕牺牲的优秀品格，用宝贵生命践行了共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的初心和誓言，他们是共产党员的优秀代表、时代楷模。广大党员干部要以黄群、宋月才、姜开斌同志为榜样，坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，履职尽责、许党报国，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——2018年8月26日，习近平对中船重工第七六〇所黄群等3名同志壮烈牺牲作出重要指示

事迹：8月20日，今年第18号台风“温比亚”过境辽宁省大连市，受其影响，停靠在中国船舶重工集团有限公司第七六〇研究所的国家某重点试验平台出现重大险情。在危急紧要关头，第七六〇研究所党委委员、副所长黄群带领11名同志组成抢险队，对试验平台进行加固作业。作业过程中，黄群、宋月才、姜开斌同志被巨浪卷入海中，英勇牺牲。

海归科学家黄大年

黄大年同志秉持科技报国理想，把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求，为我国教育科研事业作出了突出贡献，他的先进事迹感人肺腑。

我们要以黄大年同志为榜样，学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀，学习他教书育人、敢为人先的敬业精神，学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，从自己做起，从本职岗位做起，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——2017年，习近平对黄大年同志先进事迹作出重要指示

事迹：黄大年，男，广西南宁市人，1958年8月生，汉族。2009年12月，黄大年放弃了在英国优厚的待遇，怀着一腔爱国热情返回祖国，出任吉林大学地球探测科学与技术学院教授。八年时间，他带领团队在航空地球物理领域取得一系列成就。2017年1月8日，黄大年因病逝世，享年58岁。

“百姓信赖的老大哥”廖俊波

廖俊波同志任职期间，牢记党的嘱托，尽心尽责，带领当地干部群众扑下身子、苦干实干，以实际行动体现了对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的优秀品质，无愧于“全国优秀县委书记”的称号。广大党员、干部要向廖俊波同志学习，不忘初心、扎实工作、廉洁奉公，身体力行把党的方针政策落实到基层和群众中去，真心实意为人民造福。

——2017年，习近平对廖俊波同志先进事迹作出重要指示

事迹：廖俊波同志生前是福建省南平市委常委、副市长，武夷新区党工委书记，曾任政和县县委书记，2015年6月被中央组织部授予“全国优秀县委书记”称号。2017年3月18日，廖俊波同志在赶往武夷新区主持召开会议途中不幸发生车祸，因公殉职。

“太行新愚公”李保国

李保国同志35年如一日，坚持全心全意为人民服务的宗旨，长期奋战在扶贫攻坚和科技创新第一线，把毕生精力投入到山区生态建设和科技富民事业之中，用自己的模范行动彰显了共产党员的优秀品格，事迹感人至深。李保国同志堪称新时期共产党人的楷模，知识分子的优秀代表，太行山上的新愚公。广大党员、干部和教育、科技工作者要学习李保国同志心系群众、扎实苦干、奋发作为、无私奉献的高尚精神，自觉为人民服务、为人民造福，努力做出无愧于时代的业绩。

——2016年，习近平对李保国同志先进事迹作出重要批示

事迹：李保国生前是河北农业大学教授、博士生导师。他把太行山区生态治理和群众脱贫奔小康作为毕生追求，每年深入基层200多天，让140万亩荒山披绿，带领10万农民脱贫致富。常年高强度工作让李保国积劳成疾，2016年4月10日凌晨，58岁的他突发心脏病，经抢救无效去世。

司法改革“燃灯者”邹碧华

邹碧华同志是新时期公正为民的好法官、敢于担当的好干部。他崇法尚德，践行党的宗旨、捍卫公平正义，特别是在司法改革中，敢啃硬骨头，甘当“燃灯者”，生动诠释了一名共产党员对党和人民事业的忠诚。

——2015年，习近平对邹碧华同志先进事迹作出重要批示

事迹：邹碧华，男，汉族，江西奉新人，1967年1月出生，1988年7月参加工作，1999年5月入党。曾任上海市高级人民法院民一庭副庭长、民二庭庭长、审判委员会委员，上海市长宁区人民法院党组书记、院长，上海市高级人民法院党组成员、副院长。2014年12月10日，邹碧华同志在工作中突发心脏病，经抢救无效因公殉职，年仅47岁。

“人民公仆”兰辉

兰辉同志始终把党和人民的事业放在心中最高位置，是用生命践行党的群众路线的好干部，是新时期共产党人的楷模。广大党员干部要学习他信念坚定、对党忠诚的政治品质，心系群众、为民尽责的公仆情怀，忘我工作、务实进取的敬业精神，克己奉公、敢于担当的崇高品格，牢固树立宗旨意识，自觉做到为民务实清廉，更好发挥表率作用，不断做出经得起实践、人民、历史检验的实绩。

——2013年，习近平作出重要批示，号召广大党员干部向践行党的群众路线的好干部兰辉同志学习

事迹：兰辉，男，回族，四川北川人，1965年4月出生，1983年7月参加工作，1992年10月加入中国共产党。曾任四川省北川团县委副书记、书记，通口镇党委副书记、镇长、党委书记，县政府办公室主任，副县长等职务。2013年5月23日，兰辉同志在检查乡镇道路和安全生产时不幸坠崖，因公殉职，年仅48岁。

“航空报国英模”罗阳

罗阳同志秉持航空报国的志向，为我国航空事业发展作出了突出贡献，他的英年早逝是党和国家的一个重大损失。要很好地总结和宣传罗阳同志的先进事迹，广大党员、干部要学习罗阳同志的优秀品质和可贵精神。

——2012年，习近平作出重要指示，要求广大党员干部学习罗阳优秀品质和可贵精神

事迹：罗阳生前是歼-15舰载机研制现场总指挥，中航工业沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、总经理。他投身祖国航空事业30年来，秉持航空报国的志向，攻坚克难，长年超负荷工作，带领工程技术人员完成了多个重点型号研制，直至生命的最后一刻，为我国航空事业发展作出了突出贡献。中国航空工业集团公司授予罗阳“航空报国英模”称号。