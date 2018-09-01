学习者|2分钟“快进” 带你一览习近平的“符拉迪沃斯托克时间”

9月11日至12日，习近平主席赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。约30个小时、10余场活动，习近平主席的出访日程保持一贯的快节奏。“学习者”剪辑2分钟短视频，“快进”带你一起回顾习近平的“符拉迪沃斯托克时间”。

9月11日，当地时间下午2时30分许，习近平乘坐的专机抵达符拉迪沃斯托克国际机场。习近平步出舱门，俄罗斯高级官员在舷梯旁热情迎接。

接下来，习近平同俄罗斯总统普京举行会谈，这是两国元首年内第三次会晤。两国元首一致认为，今年以来，中俄关系呈现更加积极的发展势头，进入更高水平、更快发展的新时期。一致同意，无论国际形势如何变化，中俄都将坚定发展好两国关系，坚定维护好世界和平稳定。

会谈后，两国元首共同见证了多项双边合作文件的签署，并共同会见了记者。

11日当天，习近平和普京还共同出席了中俄地方领导人对话会。

两国元首在听取双方代表汇报本次对话会情况和中俄地方合作情况后，分别致辞。

习近平指出，中俄互为最大邻国和最重要的全面战略协作伙伴，拥有广泛共同利益。双方加强合作，深化利益交融，有利于携手化解外部风险和挑战，促进共同发展振兴。

对话会后，两国元首共同乘车前往远东风采街。观展览，看鱼市，兴致盎然。

国际会议活动间隙举行双边会晤，已是习近平主席外交日程中的惯例。

9月12日，习近平会见蒙古国总统巴特图勒嘎。习近平指出，中方始终高度重视中蒙关系，将按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，同蒙方加强交流合作，不断推动中蒙全面战略伙伴关系更好更快发展。

当天，习近平还会见了日本首相安倍晋三。习近平主席指出，新形势下要继续相向而行，保持改善向好势头，推动中日关系稳中有进，得到新的更大发展。

12日下午，习近平出席第四届东方经济论坛全会，并发表了题为《共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来》的致辞，强调中方愿同地区国家一道，维护地区和平安宁，实现各国互利共赢，巩固人民传统友谊，实现综合协调发展，促进本地区和平稳定和发展繁荣。

全会后，习近平出席了“远东杯”国际帆船拉力赛颁奖仪式， 参观了中俄经贸合作图片展。

随后，习近平主席和普京总统共同访问“海洋”全俄儿童中心。两国元首参观反映当年中国地震灾区儿童在俄罗斯疗养情景的图片墙后，共同前往剧场，出席“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿童10周年纪念仪式。

夜幕降临后，专机再次起飞，习近平主席又一次俄罗斯之行画上圆满句号。

抓住历史机遇，顺应时代潮流，携手开创远东和东北亚更加美好的明天，未来可期！

（内容综合自新华社、新华网、央视新闻）

作者：王晓芸 来源： 中国青年网