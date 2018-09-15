让中俄世代友好的伟大事业薪火相传(钟声)

“加强交流，互鉴共进，齐心协力，做中俄友好事业接班人，让中俄世代友好的伟大事业薪火相传、生生不息。”9月12日，习近平主席同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心，对两国青少年提出殷切期望，寓意深长。

这是一段感动中俄两国人民的故事。2008年中国四川汶川特大地震发生后，受俄罗斯政府邀请，来自中国灾区的900多名儿童先后来到“海洋”全俄儿童中心疗养，收获了终生难忘的“海洋”记忆。如同它的名字一样，“海洋”全俄儿童中心把最深沉的爱带给了中国灾区儿童，也为中俄世代友好开辟了更广阔的空间。“接待中国灾区儿童赴俄疗养，早已超越帮助孩子身心康复这一意义，更重要的是，在中国孩子们心中播下的中俄友谊种子，如今已经生根、发芽、开花、结果。”曾任俄罗斯教育和科学部副部长的先秋林感叹。

“海洋”全俄儿童中心是中俄友谊的见证。早在2010年，时任国家副主席的习近平就考察过这里。2013年，在莫斯科国际关系学院演讲时，习近平主席深情回忆道：“3年前，我在符拉迪沃斯托克‘海洋’全俄儿童中心，亲眼目睹了俄罗斯老师给予中国儿童的悉心照料和温馨关怀。中国孩子亲身体会到了俄罗斯人民的友爱和善良，这应验了大爱无疆这句中国人常说的话。”习近平主席对这段中俄友好故事的挂念，体现出对推动中俄世代友好的高度重视。曾经接待习近平到访的“海洋”全俄儿童中心前主任马尔佐耶夫表示，相信俄中两国的青少年将会把友谊的接力棒一代一代地传下去。

中俄世代友好，这是两国人民共同的心声，也是中俄两国共同的努力方向。2001年，中俄双方签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》，将两国不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系和世代友好的理念用法律形式固定下来，为两国关系在21世纪长远发展奠定了坚实法律基础。在条约宗旨和原则指导下，双方建立起平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，给两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和世界和平、安全、稳定作出了积极贡献。近年来，两国元首亲力亲为，为中俄合作倾注了大量心血，引领两国关系不断向前发展，也为两国世代友好注入了强大动力。

中俄关系处于历史最好时期，树立了大国、邻国交往的典范，也为维护国际战略平衡和世界和平稳定提供重要保障。不论国际风云如何变幻，中俄两国人民始终风雨同舟、相向而行，两国友好历久弥坚、后继有人。

让友谊永恒，让青少年接力。《中俄青少年世代友好宣言》誓言“团结协作，维护世界和平与发展，携手将中俄睦邻友好世代相传，推动世界迈向更加美好的明天”。中俄青少年为构建人类命运共同体贡献青春、智慧和力量，预示着欧亚大陆上两个国土面积最大的邻居将并肩携手开创光明未来。

来源：人民日报