上海陕西北路207号，充满时尚创意的“潮店”门口却悬挂着“中华老字号”的标识。这家店生产的是有着近百年历史的龙凤旗袍。作为“海派文化”的标志之一，龙凤旗袍始终是沪上旗袍业的“领头羊”，吸引着来自全球各地的人群。

2010年参展上海世博会，2011年被列入国家级非物质文化遗产保护名录、2015年代表“海派文化”参加米兰世博会……历久弥新的中华老字号，坚持为喜爱旗袍的人们打造别具一格的“海派时尚”。

“当下的龙凤旗袍已经不再是从前的‘老式样’，我们会研究国际流行时装，把现代时尚元素巧妙融入产品中，打造更加时代化、国际化的旗袍款式。为了满足消费者的不同喜好，我们还开设了微信平台‘72小时定制’服务，让全球各地的顾客在最短时间内享受到高规格私人订制。”龙凤旗袍第四代传承人江满宗告诉记者。

在江满宗看来，龙凤旗袍的传承，不仅是手工技艺的传承，也是民族文化的传承。积极参加国际展会；开设“非遗体验课”等公益课程；举行“非遗进校园”活动，一针一线培养年轻传承人；打造集新品发布、文化体验、产品营销、产品展示为一体的品牌展示中心，努力提升产品的文化附加值……江满宗们一直在努力。

令他高兴的是，今年5月23日，龙凤旗袍手工制作技艺被认定为首批国家传统工艺振兴项目。静安区政府对自主品牌的专项补助资金、文化局对文化传承人的资助，都对传统老字号品牌的传承发扬起到很大的推动作用。

让外国友人看到旗袍就想到中国、感受中国文化，让更多年轻人爱上“中华老字号”，是龙凤旗袍自觉承担的“品牌责任”。龙凤旗袍，正乘着“上海购物”品牌的东风，谱写中华老字号的新故事。

来源：光明日报