建设高素质专业化教师队伍 ——论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。

“建设社会主义现代化强国，对教师队伍建设提出新的更高要求，也对全党全社会尊师重教提出新的更高要求。”在9月10日教师节当天召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，对广大教师为国家发展和民族振兴作出的重大贡献给予了高度评价，对建设一支宏大的高素质专业化教师队伍寄予了殷切希望，对加强教师队伍建设提出了明确要求，极大鼓舞和激励着广大教师在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者。在中华民族5000多年文明发展史上，英雄辈出，大师荟萃，都与一代又一代教师的辛勤耕耘是分不开的。新中国成立69年来，党和国家高度重视教育事业，建成了世界上最大规模的教育体系，保障了亿万人民群众受教育的权利，有力推动了经济社会发展。今天，我们拥有了1600多万人的教师队伍，这是一支了不起的力量。长期以来，广大教师贯彻党的教育方针，教书育人，呕心沥血，默默奉献，自觉承担起传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任，为党和人民培养了一批又一批优秀人才，赢得了全社会广泛赞誉和普遍尊重。

“经师易得，人师难求”。一个人一生遇到好老师，这是一个人的幸运；一个学校拥有好老师，这是这个学校的光荣；一个民族拥有源源不断的好老师，这是这个民族发展的根本依靠、未来依托。在这个意义上说，对教师提出高标准、严要求，是天经地义的，既是对学生负责，也是对民族负责。今天，面对新时代新形势对教育提出的新的更高要求，面对建设社会主义现代化强国对教师队伍能力和水平提出的新的更高要求，我们必须从战略高度认识加强教师队伍建设的重大意义，坚持把教师队伍建设作为基础工作，引导教师做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人，致力于建设一支宏大的高素质专业化教师队伍。

教师是立教之本、兴教之源。建设高素质专业化教师队伍，就要把习近平总书记提出的明确要求落到实处。师德师风是评价教师队伍素质的第一标准，要拓宽教师文化视野，提高教师综合素养，加强教师教育体系建设，推动教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者和引路人；人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己，执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守，用爱心培育爱、激发爱、传播爱；全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，同时教育投入要更多向教师倾斜，不断提高教师待遇，让广大教师安心从教、热心从教。

“三寸粉笔，三尺讲台系国运；一颗丹心，一生秉烛铸民魂。”大力培养造就一支宏大的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，让广大教师更好担当起神圣职责使命，我们就一定能为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育打下坚实的基础。

来源：人民日报