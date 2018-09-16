“内外兼修”构筑网络安全防线

国家网络安全宣传周明启动 上海正以进博会为契机加快建设防护系统

第42次 《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2018年 6月，我国网民规模达8.02亿，互联网普及率为57.7%，手机网民规模7.88亿，网民通过手机接入互联网的比例达98.3%，使用互联网进行理财、购物、支付的网民比例也在逐年上升。

互联网上的 “居民”越来越多，安全问题随之而来。党的十八大以来，党中央高度重视网络安全建设。习近平总书记强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

明天起，主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”的2018年国家网络安全宣传周活动将正式启动，作为分会场，上海将举办网络安全高峰论坛、全民体验日、网络安全知识展等系列活动，并在全市各区、各行业同步开展相关宣传活动，真正形成人人参与网络安全，人人共享安全网络的良好氛围。

打造攻不破的网络安全屏障

今年8月28日，“华住5亿条个人信息疑似泄露”事件引发广泛关注，网络流传一张黑客出售华住酒店集团客户数据的截图，其中涉及姓名、身份证号、家庭住址、开房记录等众多敏感信息，大约5亿条。目前警方已经介入调查。 下转◆10版

（上接第1版）这一事件再次引起人们对网络安全的焦虑。再看一组数据，截至2018年6月，我国在线政务服务用户规模达到4.70亿，占总体网民的 58.6%，有42.1%的网民通过支付宝或微信城市服务平台获得政务服务。在为这些便民服务叫好的同时，业内人士却在担心，大量公民隐私信息在网上流传，我们能防得住恶意攻击吗？事实上，2017年“永恒之蓝”电脑病毒肆虐时，我国确有政府机关的办公电脑“中招”。

作为一座人口密集的超大型城市，上海在享受互联网带来的便利时，始终高度重视网络安全。上海连续三年在全市范围开展关键信息基础设施网络安全检查，覆盖各类单位超过1000家，涉及关键信息基础设施1600多个，涵盖能源、金融、交通、教育、水利、医疗卫生、环保、工业、市政、电信与互联网、广播电视、政府等领域，全都是事关国计民生的重要节点。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举行，以此为契机，上海正加快建设维护网络安全、防范网络犯罪的防护系统，确保网络安全可靠。

近年来，《网络安全法》《国家网络空间安全战略》《“十三五”国家网络安全规划》等系列重大文件发布，为我国网络安全产业发展开辟了广阔空间。数据显示，2017年，我国网络安全产业规模达到440亿元，2681家企业从事网络安全业务，其中上海企业279家。今年网络安全周期间，20余家企业将展出它们的拳头产品，包括可以全方位感知网络安全态势的天融信态势感知系统、新型金融安全防护产品等。政企合力构筑全面、坚实的网络安全屏障。

不过，我们必须认识到，当前网络安全形势错综复杂，而网络安全上的对抗，说到底还是人的对抗。有学者指出，目前我国网络安全领域人才缺口仍然很大，网络安全建设任重道远。

建设“天朗气清”网络环境

“网络空间安全是一个多维度的概念，不仅包含物理安全与信息安全，也涉及意识形态与社会稳定。”在上海交通大学网络空间安全学院院长李建华看来，互联网的发展带来了线上与线下的融合，许多发生在现实社会中的公共安全事件，很有可能在网络空间继续传播、发酵，网络空间中的事件反过来也会影响到现实生活。

“最坚固的堡垒往往是从内部瓦解。”在业内人士看来，如果不及时清理互联网上的有害内容，互联网就会变成一个藏污纳垢之地，网络安全将无从谈起。《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网直播服务管理规定》等一系列涉及互联网的法律法规最近几年密集出台，将网络安全各项工作带入法治化轨道，为营造风清气正的网络文化环境提供了有力支撑。

据统计，2017年，全国“扫黄打非”部门先后开展 “净网 2017”“秋风 2017”“护苗2017”等专项行动，查缴非法有害少儿出版物20万件，及时清理处置“蓝鲸”死亡游戏等有害信息；查办各类“扫黄打非”案件1万

余起；关停网站、公众号等违法违规主

体6000余个；取缔关闭淫秽色情类网站6万多个，处置网络淫秽色情等有害信息450多万条。今年2月，国家网信办对网络直播平台和网络主播进行专项清理整治，依法关停一批严重违规、影响恶劣的平台和主播，会同工信部关停下架10家违规直播平台，封禁严重违规主播账号1401个，关闭直播间5400余个，删除短视频37万条。

宣传思想阵地，正确的思想不去占领，错误的思想就会去占领。在上海市委市政府领导下，上海始终坚持做强网上正面宣传，建强网上主阵地，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。曾经提到“网红”“直播”，人们的第一印象就是大尺度涉黄、暴力镜头，浓妆艳抹、“奇葩”形象，而今年8月17日，哔哩哔哩（简称“B站”）的直播团队和年轻UP主、21岁的浅浅，跟随上海艺术家们深入“乌兰牧骑"诞生地锡林郭勒盟苏尼特右旗牧区参加基层惠民演出，以天为幕布，以地为舞台，在苍茫的内蒙古草原上为牧民献上了来自B站的国风节目。一曲《奔驰在千里草原》流淌在辽阔的草原上，传统古典的华服装扮与那富有感染力的二胡演奏，将牧民们带入了一个时而自由奔放、时而抒情动人的音乐世界。这悠扬动人的一幕在B站上全程直播，引得众多青少年观看，赞声一片。

随着越来越多人“入住”互联网，自然会期望这个虚拟的家也能和现实中一样，蓝天白云，天朗气清。“网络安全为人民，网络安全靠人民”，这需要我们每一个人的参与，传播正能量，共筑网络安全防线。

记者 王闲乐 来源：上观新闻