何叔衡：为苏维埃流尽最后一滴血（为了民族复兴·英雄烈士谱）

据新华社长沙9月15日电 （记者刘良恒）从长沙出发，驱车经过两个多小时，便到了湖南宁乡市沙田乡。中共一大代表何叔衡的故居就坐落在沙田乡长冲村构子冲一个山冲里。

何叔衡，1876年出生，湖南省宁乡人。1913年何叔衡考入湖南省立第一师范讲习班，与毛泽东、蔡和森等同学志同道合，成为最好的朋友。在第一师范结业后，先后在长沙楚怡学校和第一师范附小任教，同时积极参加毛泽东、蔡和森等组织的革命活动。

五四运动中，何叔衡与长沙的进步教师支持学生反帝爱国行动。1920年3月，参加驱除皖系军阀张敬尧的斗争。1920年夏，他与毛泽东等发起组织湖南俄罗斯研究会，先后介绍刘少奇、任弼时、萧劲光等进步青年到上海外国语学校学习俄语及赴俄留学。

1920年冬，何叔衡与毛泽东共同发起成立湖南的共产党早期组织。1921年7月，出席中国共产党第一次全国代表大会，成为党的创始人之一。10月，参与组建中共湖南支部，任支部委员。1922年任中共湘区执行委员会委员。在湖南大力发展党员和基层组织，开展革命活动。第一次国共合作时期，按照党的要求，他在湖南发展国民党组织，推动国民革命的发展，曾任国民党湖南省党部执行委员、监察委员等职。

1927年马日事变后，何叔衡前往上海，为党创办地下印刷厂，坚持秘密斗争。1928年6月赴莫斯科出席中共六大。9月进入莫斯科中山大学，与徐特立、吴玉章、董必武、林伯渠等编在特别班学习。1930年7月从苏联学习回国后，在上海负责全国互济会工作，组织营救被捕同志，将暴露身份的同志转往苏区。

1931年11月，何叔衡进入中央革命根据地，当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员，任临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职。毛泽东高度评价他的革命精神和工作能力，说“叔翁办事，可当大局”。

1934年10月，中央红军主力长征后，何叔衡奉命留在中央革命根据地坚持游击战争，经受了严峻的生死考验。1935年2月24日，从江西转移福建途中，在长汀突围战斗时壮烈牺牲，实践了“我要为苏维埃流尽最后一滴血”的誓言，时年59岁。

1937年在延安纪念中国共产党成立16周年大会上，毛泽东在为牺牲同志默哀的名单中念到何叔衡的名字时，大家莫不为这位党内的革命长者的牺牲而深感悲痛。

来源：《 人民日报 》