"跟着人民日报领悟新思想"之一:总书记种下"信心树"

【编者按】 9月14日，人民日报推出“新思想从实践中产生”系列重磅报道，追溯习近平新时代中国特色社会主义思想的实践轨迹。

系列报道通过实地采访，还原当事人口述，披露出许多珍贵的历史细节，为我们更好地理解新思想的重大意义、丰富内涵和精神实质，提供了学习路径。

党的十八大后，习近平总书记第一次国内考察就选择到得改革开放风气之先的深圳。“新思想从实践中产生”开栏第一篇《总书记发出深化改革动员令》，回访5位亲历者，讲述总书记深圳考察之行，人民网摘录如下：

2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳莲花山公园种下一棵高山榕树。摄影：新华社记者 兰红光

镜头：在莲花山栽种高山榕

讲述：总书记种下改革开放的“信心树”

“他挥动铁锹的姿势有板有眼，很自然，很熟练，一看就干过农活。”杨义标清晰记得那天习近平总书记在莲花山栽种高山榕的场景。

“20年后，总书记在小平同志铜像不远处，再次种下高山榕。总书记说，改革开放的决定是正确的，我们今后仍然要走这条正确的道路。这是富国之路、富民之路，要坚定不移地走下去，而且要有新开拓，要上新水平。”

“总书记种下的是常青树，更是中国改革开放的‘信心树’‘希望树’！”杨义标说。

讲述人：杨义标（时任深圳市莲花山公园管理处主任）

2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳莲花山公园向邓小平铜像敬献花篮。摄影：新华社记者 兰红光

镜头：向邓小平铜像敬献花篮

讲述：总书记是当之无愧的改革家

当天，李灏等4位曾陪同小平同志视察深圳的老同志，随着习近平总书记一同来到小平铜像前。总书记缓步向前，敬献花篮，仔细整理绶带，并向铜像三鞠躬。

习近平总书记对大家说，我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。

“这番话说明，总书记是高举改革开放大旗的！他的改革开放思想和小平同志一脉相承，而且是创新发展的。”李灏说。

讲述人：李灏（曾任深圳市委书记）

镜头：到腾讯公司考察

讲述：总书记的话让我们更有劲头

在腾讯大厦二层展厅，马化腾向总书记详细介绍了腾讯的即时通讯产品、网络资讯、微信等核心业务和平台。习近平总书记还观看了腾讯研制的全球首款互动式投影仪演示。

“对于互联网产品尤其是微信，总书记兴趣浓厚，问得也多也细。我们演示了微信的文字、表情、语音等互动方式，并现场拍下一张照片，展示微信的图片传送功能。”马化腾说。

“能够强烈感受到，总书记具有深邃思想、宽广视野和世界眼光，对互联网和科技创新高度重视。”马化腾说，“我们是改革开放的受益者，也应当成为改革开放的推动者。总书记的讲话，让我们创新创业更有劲头！我向总书记表了态：腾讯人将在高新技术领域创造更多佳绩！”

讲述人：马化腾（腾讯董事会主席兼首席执行官）

2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳前海深港现代服务业合作区考察。摄影：新华社记者 兰红光

镜头：到前海考察

讲述：总书记叮嘱我们不搞“瓜菜代”

2012年12月7日下午3时许，习近平总书记来到前海，这是他深圳考察的第一站。郑宏杰时任前海管理局局长，他负责向总书记介绍前海建设情况。

“总书记兴致很高，他说，前海现在这种建设场面，使我们回忆起深圳初创时期的景象，一张白纸，从零开始，可以画最美、最好的图画，关键是怎么画好。”

“一定要注重高端，要精耕细作、精雕细琢，不能搞一堆‘瓜菜代’。”习近平总书记的这句话，郑宏杰记得格外清楚，“他确实高瞻远瞩，想得更深、看得更远。”

讲述人：郑宏杰（时任深圳市前海管理局局长）

2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳罗湖区南湖街道渔民村社区居委会考察了解基层党组织建设和社区工作情况。摄影：新华社记者 兰红光

镜头：到罗湖区南湖街道渔民村考察

讲述：总书记希望我们的日子越过越红火

从当初的小渔村到如今花园式的现代化社区，渔民村的变化是深圳改革开放40年的缩影。

看到渔民村的幸福生活，习近平总书记说：“这是历史性的跨越！看到你们生活过得好，我非常高兴！希望你们用勤劳的双手创造更幸福的生活。”

“这几年，总书记经常提到获得感、幸福感，体现了党的领袖的为民情怀。”邓锦辉说，“幸福是奋斗出来的！村里人都有一个愿望，请总书记再来看看我们今天的变化！”

讲述人：邓锦辉（渔民村社区居委会副主任）

来源：人民网