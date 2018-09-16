共同努力办好教育事业

——四论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话精神

光明日报评论员

“办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。”在全国教育大会上，习近平总书记的重要论述准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，为深化教育领域改革、释放教育事业发展生机活力指明了方向。

少时养正鸿鹄之志，长成方可高飞远翔。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好“人生第一课”，帮助扣好人生第一粒扣子。家庭的价值观培养，对青少年的成长轨迹有着极为强大的影响力，如果没有在最初就播撒好的种子，无论未来怎样耕耘心灵的田地，都难以长出参天大树。全社会都应该支持服务家庭教育，不能让家庭教育的缺失对孩子们的早期社会认知、情感价值建立造成不可挽回的负面影响。

民族的文明进步、国家的发展强大，源自一代代年轻人积极进取、锐意创新，他们是先哲思想的传承者，是社会进步的推动者。在全球化的时代背景下，中国社会深度变革，这就要求教育部门和各类学校增强政治定力、创新教育理念，帮助广大青少年武装头脑、练就本领。学校教育不仅限于课堂，校园文化同样是一所学校共同价值观的体现，也指导着每一名青年学子的行为方式。学校应当为每一名青年学子搭建展示才华的平台，以一言一行促使其向真、向善、向美。

蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑。和谐友爱的社会环境对青少年的成长至关重要。全社会要担负起青少年成长成才的责任。各级党委和政府要为学校办学安全托底，解决学校后顾之忧，维护老师和学校应有的尊严，保护学生生命安全。党的十八大以来，人民群众极为关心的生态环境、社会风气、公平正义等方面都有了显著提升，民生建设更加充实、完备、可持续，全社会崇德持正的良好氛围愈加浓厚。这些无形的变化，以润物无声的方式浸入青少年的心灵，让他们看到了未来的希望，坚定了奋斗的决心。

终身之计，莫如树人。如果把人一生的拼搏比作一栋高楼，教育就是基石，基石越稳，楼身越固。教育不只是学校的责任，全社会要持续关注、共同努力办好教育事业，才能培育出越来越多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为实现中华民族伟大复兴提供源源不断的强大动力。