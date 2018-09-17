文娱|呢喃着“谢谢你们”，“奶奶”走了

《小偷家族》女演员树木希林上周六在东京去世

晨报记者 陆乙尔

据日媒报道，日本女演员树木希林于上周六在东京去世，享年75岁。

树木希林1943年1月15日出生于东京，长女内田也哉子的丈夫是日本演员本木雅弘，曾出演《入殓师》《命运之人》等电影。

树木希林以“奶奶”的形象活跃于近年的影视圈，与是枝裕和合作的电影更是深入人心，代表作有《恶人》（李相日执导）、是枝裕和的《奇迹》《如父如子》《步履不停》《海街日记》《比海更深》等。演艺路上，她在日本电影学院奖上多次获奖，2008年和2013年分别凭借电影《东京铁塔》和《我的母亲手记》获最佳女主角奖，2011年凭借《恶人》获最佳女配角奖。在日剧中也经常能看到她的身影，比如《刑事情热系》《玻璃碎片》等。

尽管树木希林活跃在大小银幕上，实际上她的身体状况一直堪忧。2003年她因视网膜剥离而致左眼失明，2005年1月发现罹患乳癌，接受手术摘除右乳，癌症却仍复发转移到全身，上月13日她因左大腿骨折再度入院，一度病危，但15日成功完成腿部手术。罹患癌症多年的树木希林一直都很坚强，她总是说：“我老说自己快挂了却还活着，真是死亡欺诈呢！”虽然身患重病，但树木希林的工作量却一直没减，2016年，她获得亚洲电影大展颁发的终身成就奖。

三年前，树木希林在接受采访时表示，她最喜欢的是枝裕和的电影是《无人知晓》，“自己没有出现同时觉得拍得很好。”而前段时间国内上映的电影《小偷家族》中，她出演了奶奶的角色，令人印象深刻。一家人在海边玩耍，奶奶呢喃“谢谢你们”的那一幕令无数人泪奔，如今已成绝响。

树木希林的遗作是大森立嗣执导的《每天都是好日子》，她与黑木华、多部未华子演对手戏，演一个茶道老师，这部电影将于10月日本上映。（网站首页图：新华社资料图片）