城事|外籍人士A股开户限制放宽

■涉两类人员，须来自美英等62国或地区■意味进一步开放,将促A股市场走向成熟

见习记者 王禹心 罗佳明

9月15、16日，各大证券公司开始陆续受理外籍人士（自然人投资者）开立证券账户。记者从长城证券上海人民广场营业部了解到，外籍人士开户需到线下营业部办理，目前还无法实现线上开户。

此外，此次放宽外籍人士开户的举措，对证券公司和外籍人士来说影响不是很大。

需提供相关材料线下办理

记者了解到，此次主要放开在境内开立A股证券账户的外籍人士包括两种：一是在境内工作的外国人；二是A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。

恰逢周日，大部分证券公司营业厅都处于休息时间。长城证券上海人民广场营业部仍安排几名工作人员在办理相关业务。工作人员表示，境内人员开户只需微信操作即可，不需要安装其他APP。后续如要进行其他操作，如转入资金、购买基金等业务时可使用APP办理。外籍人士如需办理A股开户业务，还需提供其他材料并至营业部柜台办理开户。

随后该工作人员拿出四份需要外籍人士填写的资料,分别是证券账户开立申请表、证券账户自律管理承诺书、外籍人士境内就业证明及境内工作外籍人士开户国籍确认表。

记者注意到，除了证券账户开立申请表、证券账户自律管理承诺书属于每名申请开户的自然人都需要填写之外。其余两份都需要外籍人士填写，外籍人士境内就业证明内容包括员工名称，有效身份证件号码以及所在单位统一社会信用代码、目前任职情况。

工作人员表示，本次开放的外籍投资者，其本国或地区的证券监管机构必须已与中国证监会建立监管合作机制，如果没有建立合作机制的国家或地区，外籍自然人将无法办理开户。据悉,目前建立合作机制的国家和地区有美国、英国、印度、澳大利亚、葡萄牙等62个。

需要注意的是，委托他人代办的外籍人士，还须提供经境内公证机关公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。

或因银行卡延长审核时间

记者从长城证券上海人民广场营业部了解到，外籍人士开设证券账户，一般在工作日进行办理，第二日即可入场进行交易，但是对于外籍人士来说可能会因为银行卡的问题而延长审核时间。

该工作人员表示，如果在长城证券开设证券账户，要有与其合作银行的相应银行卡，记者了解到，交通、工商、建设等多家银行均在其合作之列。其次，此前外籍人士在中国办理银行卡时，可能会存在信息不完善或者不规范的地方，开设证券账户时，银行在审核的环节可能会降低效率。

对于证券公司来说，外籍人士开户遇到的最直接问题就是语言。长城证券上海人民广场营业部财富管理中心负责人对记者表示，在营业部招人的时候，就格外注意其是否有海外背景，包括实习生在内，该营业部的工作人员英语交流是没有问题的。

如果在未来开户的外籍人士增多，成为一种市场需求，那么会考虑引入“导购”模式：“这种模式和中国人去到国外购物，各大商场都有中文导购一样。”该负责人表示，外籍人士开户成功，可以在长城易APP上进行交易，但目前只是中文版，未来也可能会在语言系统方面进行升级。

带来多少增量资金还很难说

对于此次放宽外籍人士开设证券账户的举措，有业内人士对记者表示，目前来看，这项政策实际会给A股市场带来多少增量资金，还很难说。

因为外籍人士对于投资非常谨慎，大多外籍人士在开设账户时会咨询专业人士，经过一番考量之后才会行动。而且有资格在中国开设证券账户的这部分外籍人士，仍占少数。

该业内人士进一步表示，这项政策更多则意味着中国将进一步开放。“一旦有资金进入并在A股市场取得收益，那么就相当于给外籍人士提供了一个‘财富模板’，未来不排除会有增量资金进入，也会促使A股市场逐步走向成熟。”她说。（网站首页图：晨报资料图片）