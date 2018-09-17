●迎接进博会|进博会15条配套道路建设收尾

记者钟晖

晨报讯 昨天是首届中国国际进口博览会倒计时50天。记者从市交通委了解到，国家会展中心外围12项15条配套道路建设已进入收尾阶段，其中3条已具备通车条件，为锡虹路跨小涞港桥、汇龙路（双联路-闵行区界）、天山西路（华徐公路-蟠秀路）。

建设方介绍说，锡虹路跨小涞港桥新建工程位于闵行区，道路为东西走向，全长约65米。作为会展周边重要的配套道路，建成后将成为会展中心与东侧停车场的主要联系通道之一；汇龙路（双联路-闵行区界）道路改建工程，它南起双联路，北至青浦闵行区界，全长约1.6公里。建成后，将有助于加大城市支路网密度，实现徐泾北片与闵行的支路路网对接；天山西路（华徐公路-蟠秀路）道路改扩建工程西起华徐公路，东至蟠秀路，全长约1.9公里。该工程建成通车后，将成为青浦区通往闵行区及市区的重要通道。

交通委表示，除以上3条道路外，进口博览会道路核心配套工程S26公路入城段高架已进入最后收尾阶段，计划9月21日通车。位于徐泾镇东部虹桥商务区的蟠龙路、徐民路等多项道路建设工程均在全力冲刺中，计划9月份基本完成。未来这些道路将不仅服务进口博览会，也将对缓解周边地区交通压力有重要意义。（网站首页图：晨报资料图片）